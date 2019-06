NEC vist achter net bij transfer Cillessen

Bij een transfer van Cillessen naar een club buiten Spanje was de financiële injectie voor NEC bij een transfersom van 20 miljoen euro opgelopen tot ruim 1 miljoen euro.

„Dat bedrag was natuurlijk zeer welkom geweest. Het is lastig voor NEC nu we voor het derde jaar op rij Eerste Divisie gaan spelen. We werken met een begroting van rond 10 miljoen euro, dus het ging om tien procent van onze begroting”, verzucht algemeen directeur Wilco van Schaik, die de tegenvaller tegelijkertijd relativeert. „We hadden niet gerekend op dat bedrag, maar er wel een beetje op gehoopt. Jasper nemen we natuurlijk niks kwalijk. Die heeft op sportieve gronden een keuze gemaakt en daar hebben we alle begrip voor. En we zijn bij NEC zeker ook trots dat Jasper weer zo’n mooie transfer maakt, maar het is wel heel zuur dat we zo’n mooi bedrag mislopen.”