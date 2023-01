Thibaut Pinot begint aan laatste wielerseizoen

Pinot kondigde bewust al vroeg aan dat hij aan zijn laatste seizoen begint. „Als de mensen mij zien koersen, weten ze dat het de laatste keer is dat ze mij zien.”

Pinot is een erkend klimmer die in 2018 met de Ronde van Lombardije zijn enige klassieker won. Hij won drie etappes in de Tour, twee in de Vuelta en één in de Giro. Hij reed zijn hele profcarrière, die begon in 2010, bij de Franse ploeg Groupama- FDJ.