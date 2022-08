Jens Toornstra na acht jaar Feyenoord terug bij FC Utrecht

Toornstra heeft inmiddels al afscheid genomen van Feyenoord. De 33-jarige Toornstra moet met zijn routine voor meer balans zorgen op het middenveld van FC Utrecht om te beginnen zondag als aartsrivaal Ajax op bezoek komt in de Galgenwaard. Toornstra, die in 2014 voor 3,5 miljoen van FC Utrecht naar Feyenoord verkaste en nu transfervrij de omgekeerde weg aflegt, heeft in acht seizoenen voor Feyenoord 313 profduels afgewerkt, waarin hij tekende voor 65 goals en 62 assists. Met Feyenoord werd Toornstra éénmaal kampioen, won hij tweemaal de KNVB-beker en tweemaal de Johan Cruijff Schaal.

Eerder speelde hij al 58 duels voor FC Utrecht, waarin hij 23 goals maakte en tien assists verzorgde.

Mees Hoedemakers

FC Utrecht, dat zich al flink roerde op de transfermarkt, is na de komst van Toornstra nog niet uitgewinkeld. De club heeft de hoop op Mees Hoedemakers nog niet volledig opgegeven, al heeft SC Cambuur aangegeven niet mee te willen werken aan een vertrek. De speler zelf, die teleurgesteld is over de opstelling van SC Cambuur, hoopt dat er alsnog een doorbraak gevonden kan worden. Verder is Sean Klaiber nog altijd een optie voor FC Utrecht. De rechtsback, ook oud-speler van FC Utrecht, mag vertrekken bij Ajax. Als er haalbare financiële voorwaarden gerealiseerd kunnen worden is FC Utrecht erin geïnteresseerd om hem terug te halen.