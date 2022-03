Barça wacht in Turkije hels karwei tegen Galatasaray

Xavi startte zonder zijn routiniers Gerard Piqué en Sergio Busquets aan het duel en ook de in de winterstop gehaalde topschutter Pierre-Emerick Aubameyang mocht toekijken. Daardoor mocht Memphis Depay voor het eerst sinds hij op 12 januari een blessure opliep weer in de basis starten, na zijn twee invalbeurten (en goals) tegen Athletic Club en Elche. Niet vanuit zijn geliefde spitspositie, maar in een vrije rol vanaf de linkerflank. In de spits stond Ferran Torres. Als één ding Xavi opnieuw duidelijk moet zijn geworden, is het dat de winteraankoop van 55 miljoen euro geen spits is. Ook al gebruikte zijn trainer bij Manchester City, Pep Guardiola, hem wél regelmatig met succes als nummer 9.

Feestvieren

Dat werd ingezien voor het ingaan van de tweede helft. In de eerste 45 minuten waren de Turken, met de Nederlanders Ryan Babel en Patrick van Aanholt in de basis, nog het gevaarlijkst geworden. De duizenden Turken in de nok van Camp Nou, die ’s middags al hadden feestgevierd in de binnenstad, werden helemaal wild toen Kerem Akturkoglu zich na 36 minuten een weg langs Sergiño Dest frommelde. De linksbuiten schoot richting de verre kruising, maar de bal belandde op het dak van het doel.

Een minuut eerder kreeg Memphis een gele kaart voor een tackle met twee benen van achteren. Dat klinkt veel erger dan het was, omdat de Oranje-international ruim op tijd doorhad dat hij een kansloze poging onderging en al staakte voor hij zijn tegenstander raakte. De Franse arbiter Benoit Bastien schatte dat op waarde van de gevaarlijkste ’Catalaan’ in de eerste helft. Memphis was na 27 minuten dicht bij een treffer, maar zag zijn vrije trap door doelman Iñaki Peña, dit seizoen gehuurd van Barcelona, uit het doel worden geslagen. Diezelfde Peña deed dit vier minuten voor rust opnieuw, toen Memphis vanaf links de verre hoek zocht.

De spits van Oranje mocht de tweede helft starten als nummer 9. Torres moest plaatsmaken voor Ousmane Dembélé. Busquets en Piqué kwamen voor Nico Gonzalez en Ronald Araujo. Na een uur spelen moest Memphis plaatsmaken voor Aubameyang, direct na een vlammend schot over het doel van de Nederlander. Memphis wordt op deze manier weer langzaamaan wedstrijdfit gemaakt. Even daarvoor werd een kopbal van Busquets over getikt en kort na de entree van ’Auba’ schoot Jordi Alba een afgeslagen voorzet met rechts rakelings naast.

De kansen stapelden zich op voor Barça, dat nog één wissel achter de hand had. Camp Nou schreeuwde om ’Luuk’, toen Luuk de Jong ging warmlopen. Kort na een gepareerd schot van Frenkie de Jong overigens, die net als rechtsback Dest negentig minuten speelde. Babel werd bij Galatasaray, na een onzichtbaar duel bij de machteloze Turken, halverwege de tweede helft gewisseld. Kort daarop eindigden schoten na bevliegingen van Adama Traoré en Dembélé in de tribunes.

Omhaal

Frenkie de Jong raakte een kwartier voor tijd van dichtbij de paal, toen een omhaal van invaller Aubameyang op zijn linkerbeen terechtkwam. Drie minuten later zat bij de mensen in Camp Nou het hart in de keel, toen invaller en voormalig Frans international Bafetimbi Gomis ervandoor ging en oog in oog kwam te staan met Barça-goalie Ter Stegen. En scoorde. Het leek 0-1 te worden, maar seconden later werd de treffer geannuleerd wegens buitenspel.

Daarna was het de beurt aan Luuk de Jong, die tijdens zijn invalbeurt al werd toegezongen. De roep om ’Luuk’ werd groter en in tien minuten voor tijd was het zover. De Nederlander kwam onder luid gejuich binnen de lijnen. Bij elke voorzet voelde je de hoop rijzen, maar de De Jong kreeg geen bruikbare bal.

