Premium Het beste van De Telegraaf

Klaassen over Ajax-aanwinst: ’Het lijkt alsof hij hier al jaren speelt’ Steven Berghuis heeft alles om een publiekslieveling te worden

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Mateusz Klich in duel met Steven Berghuis Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Bij het omroepen van zijn naam, voor Ajax-Leeds United (4-0), klonk in de Johan Cruijff ArenA al gejuich. Maar Steven Berghuis had welgeteld één bal nodig om – in de zevende minuut – definitief de Ajax-harten voor zich te winnen. Na zijn crosspass over zestig meter op Dusan Tadic stonden de fans op de banken.