Officieel: Ajax presenteert Chuba Akpom

Akpom werd het afgelopen seizoen topscorer van de Championship, het tweede niveau van Engeland. Hij maakte 28 doelpunten in 38 competitieduels voor Middlesbrough. De spits doorliep de jeugdopleiding van Arsenal en voetbalde ook voor het Griekse PAOK. Hij gaat bij Ajax concurreren met Brian Brobbey, de enige echte spits in de selectie van trainer Maurice Steijn.

Akpom is de zesde nieuweling bij Ajax. De club versterkte zich eerder deze zomer met Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic, Diant Ramaj, Carlos Forbs Borges en Jakov Medic.

Akpom heeft naar eigen zeggen niet lang getwijfeld nadat Ajax zich voor hem meldde. „De naam zelf zegt al genoeg, de voetbalclub Ajax. Wanneer je dit shirt aantrekt moet je weten waar het voor staat, de geschiedenis en het succes dat de club heeft gehad in Europa en Nederland”, vertelt de spits op de site van zijn club. „Ajax is een club met veel historie en hopelijk kan ik daar wat historie aan toevoegen.”

Akpom kent directeur voetbalzaken Sven Mislintat nog van zijn tijd bij Arsenal. „Ik had hem al eerder ontmoet. Hij is erg grappig en heeft een goed karakter”, vertelt de aanvaller. „Hij vertelde mij over de projecten, de filosofie en hoe de trainer wil dat ik speel. Het is perfect voor de manier waarop ik speel en voor mijn stijl.”