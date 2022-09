PSV-verdediger Hoever slachtoffer van inbraak tijdens duel met Feyenoord

Agenten kwamen in kogelwerende vesten af op de inbraak, die zondagmiddag rond 15.30 uur werd ontdekt. Precies tijdens de wedstrijd van PSV tegen Feyenoord. Die kogelwerende vesten hadden overigens niks te maken met de aanwezigheid van de criminelen, zij waren al gevlogen. Het bleek een misverstand. De politie dacht dat er bij iemand anders was ingebroken, bij wie de politie automatisch extra voorzorgsmaatregelen neemt.

Van de daders ontbreekt vooralsnog elk spoor. Duidelijk is in ieder geval dat zij niet met lege handen zijn vertrokken. De politie wil over de buitgemaakte spullen alleen prijsgeven dat er onder andere sieraden tussen zaten. De inbraak bij Hoever is het zoveelste voorbeeld van topvoetballers die een populair doelwit zijn voor criminelen. Deze criminelen hebben het vaak gemunt op dure horloges.

Tadic

In Nederland gebeuren de overvallen op voetballers steeds vaker. Zo raakte Dusan Tadic eind juli nog lichtgewond bij een gewelddadige overval in Amsterdam-Zuid.

Hij werd in de nacht van woensdag 27 juli op donderdag 28 juli opgewacht bij zijn huis door twee gewapende mannen met helmen op. Ze hadden het waarschijnlijk op een kostbaar horloge van de voetballer gemunt.

De overvallers kwamen in de Van Eeghenstraat op Tadic af toen hij uit zijn auto stapte. De Ajacied had direct in de gaten dat het mis was en probeerde te vluchten. Na een korte achtervolging volgde een handgemeen met de rovers. Tadic slaagde erin het vizier van de helm van een van de overvallers te openen en hem een klap te geven.

Zahavi

Voormalig PSV-spits Eran Zahavi was eerder met zijn gezin woonachtig in Amsterdam, waar de familie Zahavi bij afwezigheid van de spits slachtoffer werd van een gewelddadige overval en later werd er ook nog ingebroken in hun huis.