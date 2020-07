Barcelona is Griezmann voorlopig kwijt

Trainer Quique Setién moest zijn aanvaller al in de rust wisselen. „Het voelde bij hem niet goed aan. Hij vroeg zelf om een wissel”, aldus Setién. Deze zondag laat Barcelona weten dat Griezmann voorlopig rust moet houden.

De nummer 2 van La Liga speelt komende week de laatste wedstrijden van het seizoen in de competitie. Barcelona ontvangt donderdag Osasuna en gaat komende zondag op bezoek bij Deportivo Alaves. Op 8 augustus speelt Barça het tweede duel met Napoli in de achtste finales van de Champions League.

Bekijk ook: Barcelona heeft na kleine zege nog een minieme kans op titel

Griezmanns vervanger Luis Suarez kon in de tweede helft van het duel met Real Valladolid evenmin tot scoren komen. Volgens Setién had de voormalige Ajacied een beetje rust nodig. Daarom moest hij in Valladolid aanvankelijk op de bank plaatsnemen.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in La Liga