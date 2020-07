’Griezmann vroeg zelf om wissel wegens pijn in dijbeen’

Volgens de coach van de titelverdediger had de Franse international, die bij Barça nog geen schim is van de trefzekere spits die hij bij Atlético Madrid was, last van zijn dijbeen. „Het voelde bij hem niet goed aan. Hij vroeg zelf om een wissel”, aldus Setién.

Het is nog onduidelijk hoe ernstig de blessure bij Griezmann is. De Fransman, die vorig jaar voor een bedrag van 120 miljoen euro overkwam, speelde een ongelukkige eerste helft. Hij verprutste een grote kans kort na de treffer van ploeggenoot Arturo Vidal. Griezmann had de bal vrij voor het inschieten, maar miste jammerlijk.

Zijn vervanger Luis Suárez kon in de tweede helft evenmin tot scoren komen. Volgens Setién had de voormalige Ajacied een beetje rust nodig. Daarom moest hij in Valladolid aanvankelijk op de bank plaatsnemen.

