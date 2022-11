Premium Het beste van De Telegraaf

Zweetmechanisme spelers Nederlands elftal maximaal geactiveerd Experts: ’Training van Oranje op heetst van de dag logisch’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

DOHA - Steven Berghuis (C) tijdens een trainingssessie van het Nederlands elftal. Ⓒ ANP/HH

DOHA - De hitte in Doha lijkt tijdens de eerste WK-groepswedstrijd tegen Senegal geen extra tegenstander van Oranje te worden. De temperaturen in de hoofdstad van Qatar zijn de afgelopen dagen licht gedaald, het duel wordt om 19.00 uur plaatselijke tijd (17.00 uur in Nederland) gespeeld en door middel van de airconditioning wordt de temperatuur in het Al Thumama-stadion kunstmatig een graad of 24 gehouden. En dus worden er vraagtekens gezet bij de keuze van Louis van Gaal om zijn selectie de afgelopen week meerdere keren op het heetst van de dag, in de kokende zon te laten trainen. „Logisch”, vinden ervaringsdeskundige Laurens Ebben en bondsarts Edwin Goedhart echter.