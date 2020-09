Tom Dumoulin: ’Wij waren sterker dan Ineos’

„Ineos is hier ook om de Tour te winnen. Zij moesten wat proberen. Ze hebben het geprobeerd. Primoz (Roglic, red.) en wij als ploeg blijken sterker te zijn. Dat is een mooi constatering voor vandaag”, zei de Nederlander tegen de NOS.

Dumoulin hield het tempo lang hoog op de slotklim. „Primoz was goed en wilde in de laatste twee kilometer wat proberen. Sepp Kuss was iets sterker dan ik, dus hij is het langst bij Roglic gebleven.”

Dumoulin kwam een minuut later dan Roglic over de finish in een etappe die werd gewonnen door Daniel Martinez, de Colombiaan die de sterkste bleek van een kopgroep die maximaal 17 renners telde. Dumoulin is met een dertiende plaats de beste Nederlander in het algemeen klassement na het wegvallen van Bauke Mollema die moest opgeven na een valpartij.

Bekijk ook: Opgave Bauke Mollema in Tour de France

Roglic pakte op de slotklim 37 seconden tijdwinst op kopman van Ineos Egan Bernal. De voorsprong van de Sloveen op de Colombiaan is nu 59 seconden. Tadej Pogacar is de enige renner die Roglic vrijdag kon volgen. Hij bezet de tweede plek in het klassement, op 44 seconden van Roglic.