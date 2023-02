Giallorossi dankzij twee vroege doelpunten langs Empoli AS Roma en José Mourinho kunnen weer juichen na ’Dessers-drama’

Kopieer naar clipboard

José Mourinho zag AS Roma zaterdag winnen van Empoli. Ⓒ ProShots

AS Roma heeft zich hersteld van de uitschakeling in de kwartfinales van de Italiaanse beker tegen Cremonese, dat dankzij een treffer van Cyriel Dessers met 1-2 won. Het elftal van trainer José Mourinho won in de competitie met 2-0 van Empoli.