Kabinet heeft slecht nieuws voor noodlijdende schaatstempel Thialf

Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis antwoordt de Kamer dat de steun in strijd is met de Europese regels.

De Tweede Kamer wilde dat het demissionaire kabinet eenmalig 1 miljoen euro vrijmaakte voor Thialf, dat al enige tijd in financiële problemen verkeert. „Op het moment dat de overheid een directe bijdrage levert aan de vervangingsinvesteringen voor Thialf is er in beginsel sprake van ongeoorloofde staatssteun”, schrijft Blokhuis, die grote obstakels ziet in de uitvoering van het voorstel.

De staatssecretaris zegt wel te willen onderzoeken of er op een andere manier iets gedaan kan worden zodat sporters die zich voorbereiden op de Olympische Spelen van Beijing in ieder geval de komende maanden kunnen blijven trainen in Thialf. Daartoe worden met sportkoepel NOC*NSF verschillende opties onderzocht.