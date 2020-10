FC Utrecht bezorgt FC Twente eerste nederlaag van het seizoen

De eerste de beste aanval van FC Twente leverde direct een goal op. Het was uitgerekend de door FC Utrecht verhuurde Vaclav Cerny die met een prima actie Danilo vrijspeelde. De Ajax-huurling is het goudhaantje van FC Twente deze competitie en liet al zijn vijfde seizoensgoal aantekenen.

Het was ontluisterend hoe simpel de Utrechtse defensie zich liet uitspelen. FC Utrecht is met grote ambities aan het seizoen begonnen en wil zich manifesteren als uitdager van de traditionele top-3. De prestaties zijn echter tegenvallen in de eerste vier speelronden met gelijke spelen tegen VVV-Venlo, eerder deze zaterdag door Ajax met 13-0 weggepoetst, SC Heerenveen en vorige week FC Groningen. Alleen de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk leverde ternauwernood een overwinning op.

Op de pantoffel

Ook de openingsfase tegen FC Twente was niet goed, maar de thuisploeg herpakte zich wel snel. FC Utrecht domineerde het spel zonder heel imponerend voor de dag te komen en vlak voor het rustsignaal viel de gelijkmaker, toen Bart Ramselaar in het strafschopgebied van FC Twente de bal in een keer op de pantoffel nam (1-1).

Van den Brom had wederom gekozen voor de ex-PSV’er op de linkerflank en dat betekende dat Eljero Elia opnieuw op de bank begon. De 30-voudig international, die FC Utrecht verkoos boven ADO Den Haag, FC Groningen én FC Twente, wordt steeds ongeduldiger, maar heeft Van den Brom er nog steeds niet van kunnen overtuigen, dat hij klaar is voor een basisplaats.

Nijhuis onder de lat

Van den Brom stuurde dezelfde elf het veld in als vorige week bij de 0-0 tegen FC Groningen. Dat betekende dat Thijmen Nijhuis weer onder de lat stond. Eerste doelman Maarten Paes is weliswaar van zijn coronabesmetting, maar zat nog op de bank. En op de spitspositie was bij absentie van Adrian Dalmau en Mimoun Mahi, die beiden nog geblesseerd zijn, opnieuw Moussa Sylla geposteerd.

FC Twente-trainer Ron Jans had ook geen wijzigingen doorgevoerd in zijn team ten opzichte van de 3-0 uitzege op Willem II van vorige week. De Enschedeërs lieten het initiatief steeds nadrukkelijker aan FC Utrecht en kregen daar in de tweede helft de rekening voor gepresenteerd toen Sander van de Streek de thuisploeg op 2-1 zette.

Na de achterstand wisselde Jans drie spelers in één keer en met Halil Dervisoglu, Gijs Smal en Lazaros Lamprou in de ploeg wist FC Twente wat meer druk te ontwikkelen richting het Utrechtse doel. De tweede seizoenszege van FC Utrecht kwam echter geen moment meer in gevaar, op de allerlaatste seconde na. Queensy Menig kreeg nog een grote kopkans op de 2-2, maar mikte naast het doel van Nijhuis. Ramselaar leek iets daarvoor nog zijn tweede van de avond te maken, maar de goal van de FC Utrecht-aanvaller werd na interventie van de VAR alsnog afgekeurd vanwege buitenspel.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie