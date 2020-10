Dít is het favoriete elftal van Edwin van der Sar

Met vier spelers van Manchester United is die club hofleverancier in het elftal van Van der Sar. Zo kiest hij achterin voor Nemanja Vidic, die al die jaren bij United een blok vormde met Rio Ferdinand. Paul Scholes staat op het middenveld geposteerd. De rossige spelverdeler won met Van der Sar vier landstitels en één Champions League. En niet zomaar een, want de doelman was hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor deze zege, door de strafschop van Chelsea-spits Nicolas Anelka te keren.

In dit elftal zit ook Ryan Giggs, net als ’Scholesy’ lid van ’The Class of ’92’. Van der Sar kiest voor de Welshman als linkeraanvaller. Als rechteraanvaller posteert de ex-doelman ene Cristiano Ronaldo. De Portugees was nog niet de superster die hij bij Real Madrid zou worden, maar hij was heel hard op weg. Sterker nog, zijn sterke spel bij United leidde hem rechtstreeks naar de Koninklijke.

Ⓒ Telegraaf redactie Verrijking

Uit het gouden Ajax van 1995 heeft Van der Sar drie spelers gekozen: Frank Rijkaard, Frank de Boer en Edgar Davids. Met het drietal won hij in een fantastisch seizoen onder trainer Louis van Gaal onder meer de Champions League.

Uit zijn tijd bij Juventus, niet per se zijn hoogtepunt uit zijn carrière, kiest hij wel enkele parels. Naast ook Davids, staan verdediger Ciro Ferrara en niemand minder dan Zinedine Zidane opgesteld. De Franse strateeg werd in Turijn een van de beste spelers ter wereld.

In de spits kiest Van der Sar voor Dennis Bergkamp. De doelman speelde veel duels in Oranje samen met de sublieme aanvaller en werd met hem onder meer vierde op het WK van 1998.