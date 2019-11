Opvallende afwezige bij GP Brazilië

De Oostenrijker geeft de volgende verklaring: „Het is de eerste race sinds 2013 waar ik niet bij aanwezig ben”, aldus Wolff. „Nu we verzekerd zijn van beide kampioenschappen, geeft mij dat meer tijd om in Europa te zijn en me te focussen op andere onderwerpen. Het is geweldig dat ik in staat ben om dit te doen en ik weet dat het team ons op de best mogelijke manier zal vertegenwoordigen, zowel op- als buiten de baan.”

Bij Mercedes wordt er dit jaar ook op andere topposities af en toe gerouleerd. Het team legde een maand geleden na de Grand Prix van Japan al beslag op de zesde constructeurstitel in de Formule 1 op rij. Lewis Hamilton kroonde zich de vorige race in Austin ook opnieuw tot wereldkampioen. Het was zijn zesde titel, waarvan vijf in dienst van Mercedes.