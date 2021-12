Contractverlenging Max Verstappen lijkt kwestie van tijd

Verstappen verlengde begin 2020 zijn verbintenis tot en met 2023. Zijn contract loopt nu dus nog twee seizoenen door. Beide partijen zijn echter zó tevreden met elkaar, dat zeker niet uitgesloten kan worden dat het openbreken van de huidige deal al in de nabije toekomst plaats gaat vinden.

Helmut Marko, de grote man achter Red Bull Racing, zegt in gesprek met Motorsport-Total eveneens dat hij uitgaat van een ’vervroegd gesprek’ met Verstappens manager Raymond Vermeulen. Verstappen herhaalde ook bij het FIA-gala in Parijs nog maar eens dat hij het liefst nog tien tot vijftien jaar voor Red Bull rijdt.

Het kamp-Verstappen heeft veel vertrouwen in de toekomst bij het team. Volgend jaar gaan de auto’s in de Formule 1 flink op de schop. Het is dus nog maar de vraag wie dan de beste papieren heeft. Maar gezien de kennis en kunde bij een topteam als Red Bull moet het wel heel raar lopen, mocht de renstal Verstappen geen competitieve auto kunnen ’aanbieden’. En ook bij een eventuele achterstand is er de knowhow aanwezig om dat gat (snel) te dichten. Daarnaast heeft Red Bull een eigen motorenafdeling opgezet, om een eigen krachtbron te ontwikkelen richting 2026. Het zijn plannen die Verstappen als muziek in de oren klinken. Hij is ook zeer te spreken over de samenwerking met onder anderen Gianpiero Lambiase, sinds zijn debuut bij Red Bull Racing in mei 2016 zijn race-engineer.