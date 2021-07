Nodige problemen voor Max Verstappen tijdens tweede training

Tijdens de ochtendsessie was Verstappen de snelste geweest. ’s Middags moest hij in het bloedhete Boedapest Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton voor zich dulden. Verstappen was drie tienden langzamer dan Bottas, maar wel de enige die enigszins in de buurt bleef van beide Mercedes-mannen.

Na zijn snelste rondje op de zachtste band (1.17,310) klaagde Verstappen over onderstuur en ging hij naar binnen. Even later was hij op de medium-compound tijdens de racesimulaties ook niet tevreden en had de Limburger problemen bij het insturen. Na een aanpassing van de voorvleugel vervolgde hij zijn weg.