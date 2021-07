Nodige problemen voor Max Verstappen: ‘Veel om te bekijken’

Tijdens de ochtendsessie was Verstappen de snelste geweest. ’s Middags moest hij in het bloedhete Boedapest Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton voor zich dulden. Verstappen was drie tienden langzamer dan Bottas, maar wel de enige die enigszins in de buurt bleef van beide Mercedes-mannen.

Na zijn snelste rondje op de zachtste band (1.17,310) klaagde Verstappen over onderstuur en ging hij naar binnen. Even later was hij op de medium-compound tijdens de racesimulaties ook niet tevreden en had de Limburger problemen bij het insturen. Na een aanpassing van de voorvleugel vervolgde hij zijn weg.

,,We hebben een paar dingen uitgeprobeerd in de tweede training, om te kijken wat wel zou lukken en wat niet”, aldus Verstappen. ,,We zullen alles nu goed analyseren. Er is veel om te bekijken, maar niets schokkends of wat niet op te lossen is. Het was over het algemeen geen makkelijke dag, ook niet gezien de hoge baantemperatuur.”