Steun voor zieke Cambuur-coach Henk de Jong overstijgt rivaliteit in Friese derby

Voetbal

Overzicht buitenlands voetbal: duel Olympique Lyon gestaakt vanwege rellen

Het bekerduel tussen Paris FC en Olympique Lyon in de Coupe de France is in de rust gestaakt na supportersrellen. Op dat moment was de stand in stadion Stade Charléty in de Franse hoofdstad 1-1. Er waren gevechten tussen supporters en fans hadden in groten getale het veld betreden.