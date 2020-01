Naci Ünüvar na Ajax-Eupen. Ⓒ Twitter Ajax

DOHA - Van de drie onder 19-spelers die Ajax heeft meegenomen naar het trainingskamp in Qatar gooit Naci Ünüvar de hoogste ogen. De benjamin van het gezelschap, pas zestien jaar oud, traint ongedwongen mee en mocht in de eerste oefenwedstrijd in Qatar, tegen KAS Eupen (2-0 winst), in de basis beginnen.