Nederlandse judoploeg grijpt brons in landenwedstrijd WK

18.31 uur: De Nederlandse judoploeg heeft de WK in Qatar afgesloten met een bronzen plak in de landenwedstrijd. Oranje was met 3-0 te sterk voor Marokko. Koen Heg (-73 kilogram), Sanne van Dijke (-70 kilogram) en Guusje Steenhuis (+70 kilogram) zorgden voor de zeges aan de zijde van Nederland. De partij van Noël van 't End (-90 kilogram) eindigde zonder winnaar.

Voor Nederland is het de derde bronzen medaille bij de WK in Doha. Joanne van Lieshout (-63 kilogram) en Steenhuis (-78 kilogram) grepen eerder al brons. Topsportdirecteur Gijs Ronnes van de Nederlandse bond had voorafgaand aan de WK drie medailles als doel gesteld.

Oranje moest het eerder in de halve finales met 4-2 afleggen tegen Japan. Van Dijke (-70 kilogram) en Karen Stevenson (+70 kilogram) zorgden voor de Nederlandse zeges. Julie Beurskens (-57), Heg (-73), Frank de Wit (-90) en Roy Meyer (+90) verloren hun partijen.

De Nederlandse judoka's hadden de halve finales bereikt met zwaarbevochten zeges op Cuba en Oezbekistan (twee keer 4-3). Tegen Cuba kwam Oranje terug van een 3-1-achterstand, tegen Oezbekistan zelfs nadat de eerste drie partijen waren verloren. Van 't End zorgde in beide duels voor de beslissende zeges.

Japan strijdt later op zondag met Frankrijk om het goud.

Nederlandse vierspanrijders winnen toernooi in Windsor

17.42 uur: De Nederlandse vierspanrijders hebben de landenwedstrijd bij de Royal Windsor Horse Show, een prestigieus internationaal toernooi in het Verenigd Koninkrijk, gewonnen. IJsbrand Chardon, die in het individuele klassement de tweede plek opeiste, leidde Oranje naar de zege. Duitsland en Frankrijk completeerden het landenpodium in Windsor.

De individuele eindzege ging naar de Australiër Boyd Exell, die Chardon voor wist te blijven. Naast Chardon bestond de Nederlandse ploeg uit Koos de Ronde en Hans Heus.

In Windsor stond Nederland na het onderdeel dressuur nog op de tweede plek achter Duitsland. Na de marathon wisselden de twee landen van positie, waarna op het onderdeel vaardigheid de zege definitief werd veiliggesteld.

Ook bij de tweespannen domineerde Nederland met de eerste en tweede plaats. Erik Evers greep de eindzege en hield Rens Egberink achter zich in het individuele klassement.

Waterpoloërs GZC Donk pakken achtste landstitel

16.35 uur: De waterpoloërs van GZC Donk hebben ten koste van ZV de Zaan de achtste landstitel uit de clubgeschiedenis gepakt. De ploeg uit Gouda won in de best-of-threeserie de beslissende thuiswedstrijd met 11-9. GZC Donk had vrijdag het eerste duel gewonnen, ZV de Zaan trok de stand zaterdag in Zaandam gelijk.

Bij de vrouwen was het zaterdag andersom. De waterpolosters van ZV de Zaan pakten ten koste van GZC Donk de landstitel door ook de tweede wedstrijd in de finale te winnen (13-9).

Volleybalsters Sneek winnen elfde landstitel

15.45 uur: De volleybalsters van Friso Sneek hebben de Nederlandse titel veroverd. In eigen huis won Sneek de vijfde en beslissende wedstrijd tegen VV Utrecht in de finale van de play-offs om de landstitel met 3-1 (18-25 25-21 25-20 25-15). Voor Sneek is het de elfde landstitel.

Sneek moest het in de play-offs vooral hebben van de thuiswedstrijden, die het allemaal wist te winnen. De volleybalsters uit de Friese stad verzuimden vorige week de landstitel al veilig te stellen. Ze verloren het vierde play-offduel met 3-2 van Utrecht, dat zodoende een beslissend duel afdwong.

Utrecht speelt pas twee jaar in de Eredivisie en kon voor het eerst echt strijden om de landstitel.

Italiaan Bezzecchi wint duizendste race MotoGP na crash Bagnaia

15.28 uur: De Italiaanse motorcoureur Marco Bezzecchi heeft de duizendste grand prix in de MotoGP op zijn naam geschreven. De 24-jarige coureur uit het Ducati-team van Valentino Rossi (Mooney VR46 Racing) won op het circuit van Le Mans de Grote Prijs van Frankrijk en boekte zo zijn tweede zege van dit seizoen. Wereldkampioen Francesco Bagnaia, die van poleposition was vertrokken, viel al vroeg uit na een botsing met de Spanjaard Maverick Viñales.

Marc Márquez stevende bij zijn rentree af op de tweede plaats, maar de Spanjaard schoof met nog anderhalve ronde te gaan de grindbak in. De zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP had in de openingsrace in Portugal een gebroken duim opgelopen en miste de daaropvolgende drie grands prix.

Bezzecchi verkleinde in het WK-klassement zijn achterstand op de leidende Bagnaia tot 1 punt (94-93).

Motorcoureur Veijer pakt na crash toch een WK-punt in Le Mans

13.38 uur: De Nederlandse motorcoureur Collin Veijer heeft in de Grote Prijs van Frankrijk weer een WK-punt gepakt in de Moto3. De 18-jarige Staphorster kwam als vijftiende over de finish op het circuit van Le Mans. Veijer was een dag eerder tijdens de kwalificatie gecrasht, maar kreeg na een medische check toestemming om zondag te racen.

De ’rookie’ (nieuwkomer) in de Moto3 verloor tijdens het eerste deel van de kwalificatie de controle over zijn motor en werd van zijn Husqvarna-machine afgegooid. Veijer maakte een salto door de lucht en landde hard op zijn rug op het asfalt. Hij schoof daarna met zijn motor de grindbak in.

Veijer startte vanaf de negentiende plek en wist in de race over twintig rondes op te rukken naar de vijftiende plaats. Hij staat na vijf grands prix op 8 punten. De Spanjaard Daniel Holgado pakte de winst en verstevigde de leiding in het WK-klassement.

In de Moto2 eindigden Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh buiten de punten. Bendsneyder werd achttiende, Van den Goorbergh twintigste. De race lag een tijdje stil na een zware crash van drie coureurs. De Italiaan Tony Arbolino reed daarna naar de zege en nam ook alleen de leiding in de strijd om de wereldtitel. Arbolino heeft nu 99 punten, zijn Spaanse concurrent Pedro Acosta belandde in de grindbak en bleef op 74 punten staan.

Slotrit Ronde van Hongarije gaat niet door vanwege slecht weer

11.46 uur: De laatste etappe van de Ronde van Hongarije gaat zondag niet door. De Nederlanders Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen krijgen vanwege slechte weersomstandigheden geen laatste kans in de sprint. „Na lang overleg met de teams is de vijfde etappe geneutraliseerd vanwege het weer en het gladde parcours”, laat de organisatie weten.

De renners rijden zondag vanaf 11.00 uur wel een ingekorte vijfde etappe in Boedapest. Maar de laatste rit kent nu geen winnaar, ook zijn er geen punten voor het klassement meer te verdienen. De Zwitser Marc Hirschi is daarmee de eindwinnaar. Groenewegen en Jakobsen schreven respectievelijk de eerste en tweede rit op hun naam.

Ook oud-Twente-speler Chadli stopt als Belgisch international

09.44 uur: Ook Nacer Chadli stelt zich niet meer beschikbaar voor de nationale voetbalploeg van België. Dat maakte de 33-jarige oud-speler van onder meer FC Twente en Tottenham Hotspur bekend na het duel van zijn club Westerlo met Standard Luik (2-2). Eerder deze week maakte Axel Witsel al zijn afscheid bekend en ook Eden Hazard, Toby Alderweireld en Simon Mignolet stopten na het teleurstellend verlopen WK in Qatar.

„Ik moet de bladzijde omdraaien”, zei Chadli tegen de Franstalige omroep RTBF. „Ik heb met veel plezier voor mijn land gespeeld met jongens die vrienden zijn geworden. We hebben samen grote momenten beleefd.” Chadli speelde 66 interlands en maakte daarin acht doelpunten. Zijn laatste wedstrijd voor de Rode Duivels speelde de Belg op het EK van 2021.

Chadli’s hoogtepunt in de nationale ploeg was de derde plek op het WK van 2018 in Rusland. De aanvallende middenvelder schoot België dat toernooi in de achtste finales tegen Japan naar de volgende ronde. „Veel mensen hebben het tegen mij over die goal tegen Japan. Ik ben heel trots op wat ik met deze groep heb bereikt als speler.”