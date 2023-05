Oud-FC Twente-speler Chadli stopt als Rode Duivel

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Ook oud-Twente-speler Chadli stopt als Belgisch international

09.44 uur: Ook Nacer Chadli stelt zich niet meer beschikbaar voor de nationale voetbalploeg van België. Dat maakte de 33-jarige oud-speler van onder meer FC Twente en Tottenham Hotspur bekend na het duel van zijn club Westerlo met Standard Luik (2-2). Eerder deze week maakte Axel Witsel al zijn afscheid bekend en ook Eden Hazard, Toby Alderweireld en Simon Mignolet stopten na het teleurstellend verlopen WK in Qatar.

„Ik moet de bladzijde omdraaien”, zei Chadli tegen de Franstalige omroep RTBF. „Ik heb met veel plezier voor mijn land gespeeld met jongens die vrienden zijn geworden. We hebben samen grote momenten beleefd.” Chadli speelde 66 interlands en maakte daarin acht doelpunten. Zijn laatste wedstrijd voor de Rode Duivels speelde de Belg op het EK van 2021.

Chadli’s hoogtepunt in de nationale ploeg was de derde plek op het WK van 2018 in Rusland. De aanvallende middenvelder schoot België dat toernooi in de achtste finales tegen Japan naar de volgende ronde. „Veel mensen hebben het tegen mij over die goal tegen Japan. Ik ben heel trots op wat ik met deze groep heb bereikt als speler.”