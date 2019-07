Sport Kort: De Minaur nadert perfectie in Atlanta

08.09 uur: Alex de Minaur heeft op bijna perfecte wijze het Atlanta Open op zijn naam geschreven. De 20-jarige Australische tennisser won niet alleen al zijn 42 servicegames in het Amerikaanse ATP-toernooi, hij kreeg ook nog eens geen enkel breakpoint tegen. Dat was sinds 1991 slechts twee andere tennissers gelukt: Tommy Haas in 2007 in Memphis en John Isner in Newport in 2017. De Minaur versloeg in de finale in Atlanta de Amerikaan Taylor Fritz in twee sets: 6-3, 7-6(2). Hij boekte de tweede toernooizege in zijn nog prille profcarrière. In januari was hij ook de beste in het Sydney International. Daarna viel hij terug door een liesblessure.

Dalilah Muhammad. Ⓒ AFP

07.40 uur: Dalilah Muhammad heeft bij de Amerikaanse atletiekkampioenschappen in Des Moines het wereldrecord op de 400 meter horden verbeterd. De regerend olympisch kampioene op het onderdeel dook met 52,20 seconden ruim onder het oude record, dat sinds 2003 met 52,34 op naam stond van de Russin Joelia Petsjonkina.