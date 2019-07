Sport Kort: Wielrenner Bouwman toch naar EK

20.23 uur Zwemster Dana Vollmer heeft een punt gezet achter haar professionele loopbaan. De vijfvoudig olympisch kampioen wil zich concentreren op een maatschappelijke carrière.

18.14 uur: Koen Bouwman is alsnog opgenomen in de selectie voor de wegwedstrijd van de Europese kampioenschappen in Alkmaar. Bondscoach Koos Moerenhout heeft de coureur van Team Jumbo-Visma opgeroepen omdat Niki Terpstra nog te veel hinder ondervindt van een valpartij in de Ronde van Frankrijk.

17.35 uur: Terrance Pieters en Floris Wortelboer doen volgende maand niet mee aan het Europees kampioenschap hockey in België. Van de twintig spelers uit de voorselectie heeft bondscoach Max Caldas hen maandag als laatsten laten afvallen. Pieters en Wortelboer zijn aangewezen als reserve voor het geval voor de start van het toernooi nog iets met een van de andere hockeyers gebeurt.

15.11 uur: Eventingruiter Mark Todd heeft besloten op 63-jarige leeftijd zijn loopbaan te beëindigen. De Australiër, gezien als de succesvolste in zijn sport in de 20e eeuw, liet dat weten na een zege met zijn land in de Nations Cup in Ierland afgelopen weekeinde.

14.12 uur: De Nederlandse hockeysters hebben op hun oefenstage in Tokio ook hun tweede oefenwedstrijd tegen Japan gewonnen. De formatie van bondscoach Alyson Annan deed dat met 3-1. Oranje, onlangs in Amstelveen winnaar van de Pro League, is in voorbereiding op de Europese titelstrijd van volgende maand in Antwerpen.

13.36 uur: Bibiane Schoofs heeft de tweede ronde bereikt van het WTA-toernooi in Karslruhe. De Nederlandse speelster was in de eerste ronde in twee sets te sterk voor de Duitse Katharina Hobgarski: 6-3 6-1. Schoofs is de nummer 156 op de wereldranglijst.

13.20 uur: De Nederlandse volleybalsters willen komend weekeinde in Italië meteen de eerste kans grijpen om olympische deelname af te dwingen. De winnaar van een minitoernooi met België, Kenia en het gastland verzekert zich van een ticket voor Tokio en ontloopt een tweede en laatste kwalificatiemoment in januari. Behalve het sterke Italiaanse team, de nummer twee van het afgelopen WK, wordt ook de hitte op Sicilië gevreesd.

09.12 uur: De Amerikaans golfer Brooks Koepka heeft omgerekend ruim 4 miljoen euro overgehouden aan zijn zege in het Jude Invitational in Memphis, een toernooi uit de World Golf Championships. Hij ging niet alleen naar huis met de winstpremie van zo’n 1,745 miljoen dollar, maar verzekerde zich ook van dikke bonussen uit nevenklassementen op de Amerikaanse PGA-tour.

08.09 uur: Alex de Minaur heeft op bijna perfecte wijze het Atlanta Open op zijn naam geschreven. De 20-jarige Australische tennisser won niet alleen al zijn 42 servicegames in het Amerikaanse ATP-toernooi, hij kreeg ook nog eens geen enkel breakpoint tegen. Dat was sinds 1991 slechts twee andere tennissers gelukt: Tommy Haas in 2007 in Memphis en John Isner in Newport in 2017. De Minaur versloeg in de finale in Atlanta de Amerikaan Taylor Fritz in twee sets: 6-3, 7-6(2). Hij boekte de tweede toernooizege in zijn nog prille profcarrière. In januari was hij ook de beste in het Sydney International. Daarna viel hij terug door een liesblessure.

Alex de Minaur Ⓒ AFP

07.40 uur: Dalilah Muhammad heeft bij de Amerikaanse atletiekkampioenschappen in Des Moines het wereldrecord op de 400 meter horden verbeterd. De regerend olympisch kampioene op het onderdeel dook met 52,20 seconden ruim onder het oude record, dat sinds 2003 met 52,34 op naam stond van de Russin Joelia Petsjonkina.

Dalilah Muhammad. Ⓒ AFP