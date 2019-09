Serena Williams jaagt op haar 24e grandslamtitel. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Wie de kale cijfers bekijkt, zal wellicht concluderen dat Serena Williams vandaag eindelijk het recordaantal van 24 grandslamtitels kan evenaren. Maar ze speelt in de finale van de US Open tegen een wonderkind uit Canada dat dit jaar alle tennisfans versteld doet staan. Voor Williams (37) is de 19-jarige Bianca Andreescu levensgevaarlijk.