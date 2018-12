Van Bronckhorst trots op 'nee' van Feyenoord

,,Ik heb hem vanmorgen nog niet gesproken, maar dat zal nog wel gebeuren vandaag. Voor hem persoonlijk is het jammer dat de transfer (naar Newcastle United, red.) niet is doorgegaan, maar je weet dat dit soort dingen af en toe gebeurt in het voetbal. Ik heb zelf ook wel eens meegemaakt dat een transfer niet doorging. Maar Nicolai is een professional, weet hoe hij hier mee moet omgaan en die denkt vanaf nu alleen aan succes voor de club’’, aldus Van Bronckhorst tijdens zijn praatje met de media in de aanloop naar de kwartfinale tegen PSV.

De coach heeft door de sterke houding van de spits het gevoel dat hij de interesse uit de Premier League snel opzij zal zetten. ,,Hij weet dat het over is, al weet je het in het voetbal nooit, maar hij moet nu hier presteren, hij moet hier doelpunten maken en hij moet hier zelf goed spelen. De knop moet gewoon om. Dat geldt voor elke speler in zo’n situatie en ik zal hem daarbij helpen. Belangrijk voor hem is dat hij succes brengt bij het team. Er komt nog een WK aan voor hem en dan is zijn toekomst heel positief.’’

Trots

Van Bronckhorst is wel trots dat de club in staat is vandaag de dag ‘nee’ te zeggen tegen biedingen van een club als Newcastle. De Engelsen wilden niet verder gaan dan 17 miljoen euro.

Van Bronckhorst: ,,De situatie is erg veranderd in de afgelopen jaren. In het verleden werd een speler al bij het tweede bod verkocht. Het is uiteindelijk aan Martin van Geel, onze 'td' en aan de club om de waarde van Nicolai te bepalen en daaraan vast te houden. Daar ben ik blij om, dat we nu in een situatie zitten waarbij we niet onze beste spelers moeten verkopen steeds.’’

PSV

Dat Jørgensen zichzelf morgen tegen PSV in een volle Kuip een grote dienst kan bewijzen en zich opnieuw in de schijnwerpers kan plaatsen door Feyenoord naar de halve finale te schieten, beaamt de trainer van Feyenoord. ,,Hij maakt dit seizoen even wat minder doelpunten dan vorig jaar. Hij heeft ook last gehad van enkele blessures.’’

Toch is er in de aanval in de ogen van Van Bronckkhorst nog voldoende kwaliteit en creativiteit. ,,Steven Berghuis is op dit moment onze belangrijkste speler, qua goals en assists. Hij haalt statistieken die hij nooit eerder in zijn carrière heeft gehaald.’’

In de laatste topwedstrijd tegen Ajax was de vorm bij Feyenoord ver te zoeken. Een incident of zorgelijk richting het duel met PSV?

Van Bronckhorst: ,,Ik beschouw dat als een incident. We waren niet ons zelf in balbezit. Ik kan andere grote wedstrijden benoemen waarin we veel beter aan de bal waren. Denk aan Manchester City uit, aan Napoli thuis. Toen was het wel goed en toonden we durf. Dat kwam er tegen Ajax inderdaad totaal niet uit. Dat gevoel hadden de spelers zelf ook.’’

Moet Feyenoord niet aanvallender voor de dag komen, want de beste duels tegen Ajax en PSV zagen we als jouw elftal er bovenop klapte?

,,We hadden in de ArenA ook 1-0 voor kunnen komen. Topwedstrijden worden beslist door kleine momenten. We zijn nooit in die fase gekomen om vol te gaan aanvallen omdat we binnen vijf minuten twee goals tegen kregen en met een man minder in het veld stonden. Dan kun je niet meer aanvallend wisselen.’’

Toch is het allemaal wat minder dit seizoen?

,,Vorig jaar hadden we ook tegenslagen, maar bleven we als team vasthouden aan de dingen waar we sterk in zijn. Dit seizoen heb ik geconstateerd dat we bij tegenslag mentaal niet altijd de juiste keuze maken. De oorzaken ga ik nu niet benoemen.’’

Aanvallen is mogelijk tegen ‘schijtbakkenvoetbal’ zoals Verbeek het noemt?

,,Dat zijn uitspraken van Gertjan. Ik vind PSV heel degelijk spelen, heel positief. De ploeg geeft weinig kansen weg, weet precies wanneer ze moet aanvallen en gaat vol voor het resultaat. In mijn ogen is PSV juist heel volwassen en heeft meerdere sterktes in het team. Het is snel in de omschakeling en heeft voorin gevaarlijke spelers. Er staat gewoon een compleet elftal.’’

Durf je risico’s te nemen met Robin van Persie in beker?

,,Ik wil geen risico nemen met mijn speler. Ook niet als het belangrijk is. Het belangrijkste is dat Feyenoord wedstrijden wint en het gaat niet om hoeveel minuten Robin maakt. Ik heb hem nu een paar keer laten invallen in de eindfase. Daar is hij klaar voor. Hoe vaker ik hem kan laten spelen, hoe beter het voor hem en de ploeg is.’’

Robin van Persie maakte afgelopen week zijn rentree bij Feyenoord. Ⓒ Matty van Wijnbergen