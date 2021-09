China zet Peking-gangers voor blok: geen vaccinatie is 21 dagen in quarantaine

Dat concludeert technisch directeur Remy de Wit van de Nederlandse schaatsbond KNSB. „Formeel gezien geven ze je nog de mogelijkheid om ongevaccineerd te gaan. Maar drie weken in quarantaine in een hotelkamer zonder ijs, dat is natuurlijk niet fijn”, zegt De Wit.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) maakte woensdag in hoofdlijnen bekend hoe China de Winterspelen van begin volgend jaar wil aanpakken. Net als bij de Zomerspelen van Tokio zijn er geen buitenlandse toeschouwers welkom. Op dit moment is het wel de bedoeling dat Chinezen de tribunes mogen bevolken. Deelnemers aan de Spelen die niet gevaccineerd zijn, moeten bij aankomst in Peking voor 21 dagen in quarantaine.

„Dat is wel een dingetje”, zegt De Wit. „Laat ik vooropstellen dat ik heel blij ben dat de Spelen doorgaan. De Zomerspelen zijn een goede leerschool geweest. We weten dat China hier anders naar kijkt dan wij doen. In sommige dingen is dat beter, in andere dingen misschien niet. Ik zit daar een beetje neutraal in. De Chinezen zullen er naar eer en geweten alles aan doen om een geweldig toernooi te organiseren.”

Het IOC hield het bij de Spelen van Tokio bij een dringend advies aan de sporters om gevaccineerd naar Japan te gaan. De Nederlandse sportkoepel NOC*NSF hanteert datzelfde advies ook voor de Winterspelen. De Wit: „Met NOC*NSF volgen we het beleid dat we sporters dringend adviseren om zich te laten vaccineren. China maakt het nu bijna onmogelijk om ongevaccineerd deel te nemen. We gaan de komende weken aan scenario’s werken voor sporters die zich plaatsen voor de Spelen en niet gevaccineerd zijn. Wat is de route om dan toch tot een optimale prestatie te komen? Het wordt in ieder geval een andere route dan gebruikelijk.”

Ingewikkeld

Eind december vindt in Thialf het olympisch kwalificatietoernooi plaats. Daar worden de schaatstickets voor Peking verdeeld. De Spelen starten op 4 februari 2022. „We mogen sporters niet vragen of ze gevaccineerd zijn, dat maakt het wel ingewikkeld”, zegt De Wit. „De artsen van de teams hebben wel goed contact met de bondsarts en de arts van NOC*NSF. Mochten zich lastige situaties voordoen, dan moeten we dat op een goede manier oplossen. Het kan betekenen dat een sporter die zich op het OKT plaatst voor de Spelen binnen niet al te lange tijd naar China moet afreizen omdat hij dan eerst 21 dagen in quarantaine moet. En hij wil daarna ook nog even trainen tot hij daadwerkelijk kan pieken. We gaan nadenken over hoe we dat zouden moeten doen.”

Bijna alle schaatsers van Team Reggeborgh hebben zich laten vaccineren. „We verwachten niet zoveel problemen, bij ons is bijna iedereen gevaccineerd”, aldus de teammanager van Reggeborgh, de ploeg van onder anderen Kjeld Nuis, Ireen Wüst, Femke Kok en Hein Otterspeer. Nuis, tweevoudig olympisch kampioen van Pyeongchang 2018, werd in juli met een ontstoken hartzakje opgenomen in het ziekenhuis. Kort daarvoor had hij zijn eerste prik met een coronavaccin gekregen. Dat leidde tot wat onrust binnen Reggeborgh, maar inmiddels zijn vrijwel alle schaatsers en stafleden gevaccineerd. „Onze teamarts adviseert dat ook. Iedereen is vrij om daarin een keuze te maken.”

Sven Kramer

Jumbo-Visma, de andere grote commerciële schaatsploeg in Nederland, wil voorlopig niets zeggen over het vaccinatiebeleid. Vrijdag vindt in Den Bosch de teampresentatie plaats. Naar verwachting gaat coach Jac Orie dan in op het thema. Kopman Sven Kramer zei onlangs bij de NOS dat hij zich nog niet heeft laten vaccineren. „Laat ik vooropstellen dat ik zeker voor vaccineren ben. Ik zal er ook zeker voor zorgen dat ik voor de Spelen gevaccineerd ben”, aldus de 35-jarige Fries. „Het is een beetje een sporttechnisch verhaal. We zijn nu heel hard aan het trainen, daarna gaan we rusten. Dan neem ik mijn eerste vaccin. Om het al eerder te doen, is sportief gezien minder ideaal.”

De schaatsers zijn momenteel in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Omdat in Thialf gevaccineerde en ongevaccineerde schaatsers door elkaar rijden, heeft de KNSB een protocol opgesteld. „We hebben afspraken gemaakt hoe we omgaan met de veiligheid in topsporttrainingen”, zegt De Wit. De gevaccineerde schaatsers ondergaan één keer per week via hun ploeg een coronatest, de ongevaccineerden twee keer per week. „En dat wordt gecheckt door de bondsarts”, aldus de teammanager van Reggeborgh.

Atletencommissie: wintersporters worden gedwongen tot vaccinatie

De Nederlandse atletencommissie vindt dat sporters die willen meedoen aan de Olympische Spelen van Beijing min of meer worden gedwongen om zich te laten vaccineren. Wie begin volgend jaar ongevaccineerd naar Beijing gaat, moet bij aankomst eerst drie weken in quarantaine. „En dus kan je eigenlijk niet meedoen”, zegt voorzitter Hinkelien Schreuder van de atletencommissie. „Je kan geen wereldprestatie neerzetten na drie weken in quarantaine.”

Voor de Spelen van afgelopen zomer in Tokio gold een dringend advies voor alle sporters om zich te laten vaccineren. Niemand hoefde bij aankomst in quarantaine. China pakt het een stuk strenger aan.

„Ze laten niet veel ruimte. In principe heb je dus geen keuze meer, daar komt het wel op neer”, zegt Schreuder. „De enige keuze die je hebt, is om niet te gaan. Dat is de afweging die sporters nu moeten gaan maken. China is weliswaar heel groot, maar je zal daar niet een privé-ijsbaan voor je quarantaineperiode kunnen regelen. De sporters weten nu in ieder geval ver van te voren wat de criteria en consequenties zijn. Of je het daarmee eens bent, is een tweede. In Nederland zijn we voor vrije keuze. Maar je hebt je ook te onderwerpen aan de regels van het gastland dat de Spelen organiseert.”

Volgens Schreuder moeten sporters die naar Beijing willen snel beslissen of ze zich wel of niet willen laten vaccineren. „In Nederland hebben we de 1,5 meter achter ons gelaten, we zitten in een andere fase van de Covid-pandemie. Maar topsporters zitten daar nog middenin. Wie naar Beijing wil, moet daar nu al goede afwegingen over maken. Ik snap dat sporters daar nu niet mee bezig willen zijn, die willen zich eerst zien te kwalificeren. Maar als je er dan pas over gaat nadenken, is het te laat om nog twee prikken te halen. Als je nu nog niet gevaccineerd bent, wanneer dan wel?”