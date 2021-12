Vincent Kompany blikt terug op racisme-rel: ’Ik wil niemand op de brandstapel gooien’

Hij was „vol walging” en „wilde zo snel mogelijk naar huis.” De beelden van een aangeslagen Kompany afgelopen zondag zijn blijven plakken. „Het was een reactie als mens, niet als trainer”, zegt de coach van Anderlecht daar nu over. „Ik wilde naar huis, maar de dag erna was ik klaar om weer twee keer zo hard te werken. Het voordeel is dat je het als trainer zodanig druk hebt, dat je meteen moet overgaan naar de volgende wedstrijd.”

Kompany heeft er de afgelopen dagen niet neerslachtig bijgezeten. „Er is iets losgekomen, maar ik heb daar niet per se bij nagedacht en ga met opgeheven hoofd door het leven”, klinkt het. „Ik voel me daar niet noodzakelijk slecht van. Ik ben van nature verbindend ingesteld en van mij moeten er geen mensen op de brandstapel.”

Niet relativeren

De trainer gaf overigens aan dat hij het liever niet de hele week over racisme heeft. „Het liefst wil ik mij voorbereiden op de wedstrijd van morgen, en niet tegelijkertijd op een maatschappelijk debat, maar ik kan ook niet weglopen van wat er gebeurd is”, zegt Kompany. „Het is een oncomfortabel debat, maar het is goed dat het gevoerd wordt, want we mogen niet minimaliseren. Het racisme wordt misschien gepleegd door enkelingen, maar het gebeurt wel vaak, ook in het jeugdvoetbal. We moeten dus zeker niet relativeren, want racisme in het voetbal is geen unicum.”

Het probleem oplossen, dat is volgens Kompany aan anderen. „Er bestaat een bepaalde ondergrens van hoe we met elkaar moeten omgaan”, luidt het. „Het is aan de leidinggevende figuren om actie te ondernemen. Goeie intenties tonen is makkelijk, maar échte actie ondernemen is moeilijker. Het zal niet op één-twee-drie zijn opgelost, maar het móet gebeuren. We moeten elkaar in de eerste plaats als mensen gaan behandelen. Zelf wil ik niet degene zijn die slagen incasseert, en daarna op zoek gaat naar wraak. Het is niet aan mij om over sancties te oordelen. Daar zijn anderen voor verantwoordelijk.

Bron: Het Nieuwsblad