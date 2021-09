Sport Kort: Barcelona verlaagt salarislast verder en verhuurt Miralem Pjanic

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Barcelona verhuurt Pjanic aan Besiktas

00.39 uur: Miralem Pjanic heeft Barcelona verlaten voor Besiktas. De middenvelder wordt verhuurd en het salaris wordt voor de helft overgenomen door de Turkse club. Hierdoor kunnen de Catalanen wederom hun salarislasten verlagen.

Pjanic was bij Barcelona uit de gratie geraakt en hoopt weer aan spelen toe te komen bij de Turkse kampioen, die in de Champions League Ajax treft.

ESPN: ongevaccineerde NBA-basketballers wacht streng protocol

21.14 uur: Spelers uit de Amerikaanse professionele basketbalcompetitie NBA die niet zijn gevaccineerd wacht in het komende seizoen een strenger protocol tegen verspreiding van het coronavirus. Ze krijgen volgens een bericht van ESPN te maken met andere regels met betrekking tot eten, reizen en testen.

Ongevaccineerde spelers moeten op elke trainings- en wedstrijddag worden getest, hun collega's alleen bij klachten of bewezen besmetting. Ze moeten bovendien zeven dagen in quarantaine als ze nauw contact hebben gehad met een besmet persoon. Gevaccineerde basketballers hoeven dat niet. Aan tafel en tijdens het reizen moet er zoveel mogelijk afstand zijn tussen de betreffende sporters.

Niet alle maatregelen staan al helemaal vast, aangezien er nog overleg volgt met de vakbond van de spelers. Onduidelijk is hoeveel spelers niet gevaccineerd zijn tegen corona.

Verzoek La Liga om uitstel Sevilla - FC Barcelona afgewezen

21.12 uur: Het verzoek van La Liga om het op zaterdag 11 september vastgestelde competitieduel tussen Sevilla en FC Barcelona uit te stellen, is afgewezen door de Spaanse voetbalbond (RFEF). Hetzelfde geldt voor het duel Villarreal - Alavés. Volgens de RFEF is er geen sprake van overmacht.

La Liga had namens de clubs om uitstel gevraagd, omdat de komende interlandperiode in Zuid-Amerika twee dagen langer duurt dan in de rest van de wereld. Daardoor krijgen de clubs hun Zuid-Amerikaanse internationals pas eind volgende week terug.

La Liga was in beroep gegaan tegen het besluit van wereldvoetbalbond FIFA om de interlandperiodes voor Zuid-Amerika vanwege de "uitdagingen van de coronapandemie" in september en oktober met twee dagen te verlengen. Het internationaal sporttribunaal (CAS) stelde de FIFA eerder deze week in het gelijk. De Spaanse clubs moesten de Zuid-Amerikaanse internationals derhalve vrijgeven.

La Liga wil blijven vechten voor uitstel van beide wedstrijden. De beslissing van de RFEF is "niet in overeenstemming met de wet", aldus de koepelorganisatie.

Duitser Mülders assistent-bondscoach Nederlandse hockeyvrouwen

19.35 uur: Jamilon Mülders is aangesteld als assistent-bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen. De overeenkomst met Mülders gaat per direct in en loopt tot en met het WK in juli 2022, zo laat hockeybond KNHB weten.

Mülders, die 42 keer als international uitkwam voor Duitsland, is de opvolger van Albert Kees Manenschijn. Manenschijn stopte na de succesvol verlopen Olympische Spelen in Tokio, waar Oranje goud won.

Mülders was onder andere bondscoach van diverse Duitse jeugdteams en van 2012 tot en met 2017 bondscoach van het nationale vrouwenteam van Duitsland. Hij won met hen het EK in 2013 en pakte tijdens de Olympische Spelen in 2016 de bronzen medaille. Aansluitend op zijn periode als bondscoach van Duitsland was Mülders ook bondscoach van de vrouwen van China.

Alyson Annan, bondscoach van het Nederlands elftal, is blij met de samenwerking met Mülders. „Jamilon heeft vele jaren ervaring op internationaal niveau, niet alleen als coach maar ook als speler. Daarnaast brengt hij nieuwe inzichten binnen ons team en kijkt hij met een frisse blik naar onze ontwikkeling.”

19-jarige rechtsback naar PSV

19.08 uur: PSV neemt youngster Yunus Bahadir over van Charleroi. De 19-jarige Belgische verdediger heeft dinsdag een eenjarig contract ondertekend en sluit meteen aan bij de selectie van Jong PSV. Dat heeft de club uit de Eredivisie donderdag gemeld.

Bahadir is een rechtsback uit de jeugd van KRC Genk, die de Limburgers vorig seizoen ruilde voor Charleroi. Het jonge talent uit Luik is meervoudig Belgisch jeugdinternational en was in de jeugd van Genk al actief in de UEFA Youth League.

Afgelopen week liep hij stage op PSV Campus De Herdgang, waar hij een contract bij Jong PSV afdwong.

Aanvoerder Xhaka negeert advies Zwitserse bond en test positief

18.42 uur: De Zwitserse aanvoerder Granit Xhaka mist door een besmetting met het coronavirus ook de komende WK-kwalificatieduels met Italië en Noord-Ierland. De 28-jarige middenvelder moest woensdag al de gewonnen oefeninterland tegen Griekenland (2-1) overslaan.

Uitgerekend op de dag dat de Zwitserse voetbalbond alle leden opriep om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, testte hij positief. Van hem is bekend dat hij zich niet heeft laten inenten tegen het virus.

„Granit is als captain een rolmodel, maar hij is ook gewoon een mens”, zei bondscoach Murat Yakin. „Het is zijn beslissing en die moeten we respecteren, hij heeft zijn eigen rechten. We geven als bond slechts een advies.”

De Zwitserse voetbalbond publiceerde op de website een oproep aan de 1400 clubs en ruim 300.000 leden om zich te laten inenten tegen het coronavirus. „We willen actief bijdragen om het virus in te dammen”, zei voorzitter Dominique Blanc. „Wij vinden het erg belangrijk dat zo min mogelijk mensen van onze clubs in aanraking komen met het virus en zichzelf en anderen kunnen besmetten.”

Springruiters vallen ver terug in landenwedstrijd EK

18.25 uur: De Nederlandse springruiters zijn ver teruggevallen in de landenwedstrijd van het EK in het Duitse Riesenbeck. De formatie van bondscoach Rob Ehrens staat na het tweede onderdeel op de elfde plaats, terwijl ze een dag eerder nog vierde waren. Een plaats bij de top-10 was nodig geweest om vrijdag in de finale te starten.

Zwitserland heeft voorlopig de leiding, voor Duitsland en olympisch kampioen Zweden. TeamNL viel onlangs bij de Olympische Spelen van Tokio met de vierde plaats net buiten de medailles. De equipe, dit keer bestaand uit Harrie Smolders, Marc Houtzager, Frank Schuttert en Bart Bles, zag er in Japan aanmerkelijk anders uit.

Schuttert, Houtzager en Smolders zijn nog wel individueel in de strijd, maar hun achterstand op de koplopers is aanzienlijk. „Als het tegenzit, zit het ook goed tegen”, zei Ehrens. „Dit is een grote tegenvaller. Hier word ik niet vrolijk van. Gisteren was een heel mooie dag, de paarden sprongen goed. Vandaag was daar niets van over. De motivatie was er wel bij mijn ruiters, maar de prestaties vielen erg tegen.”

„Dit is lang geleden dat we zo’n slecht resultaat op een kampioenschap hebben behaald”, zegt Ehrens. „We zullen hier toch eens goed over moeten nadenken. Waar ligt het aan? Hoe kunnen we het beter krijgen? Daar ligt nog een hele uitdaging.”

Een verklaring? Ehrens: „Frank begon goed en kreeg twee fouten aan het eind van het parcours waarvan je denkt: waarom? Bart begon ontspannener dan gisteren. Het ging net iets te makkelijk, een fout op hindernis 1 en nog wat daarna. Jammer. Dan verwacht ik van Marc Houtzager en Harrie Smolders dat ze het spel nog wel zo afmaken zodat we als team bij de beste tien kunnen blijven. Marc reed geweldig, de fouten waren echt pech. Ik had meer verwacht van Harrie. De oorzaak van zijn fouten is denk ik nog wat onervarenheid van zijn paard Bingo du Parc.”

Feyenoord - Heracles Almelo verplaatst naar 1 december

18.17 uur: De Eredivisie-wedstrijd tussen Feyenoord en Heracles Almelo uit de vierde speelronde is op verzoek van de Rotterdamse club verplaatst naar woensdag 1 december (20.00 uur). Het duel in De Kuip stond voor zondag 12 september op het programma.

Volgens de KNVB zijn er drie redenen voor de wijziging van de speeldatum: de vervroeging door de UEFA van de uitwedstrijd van Feyenoord in de Conference League tegen Maccabi Haifa naar dinsdag 14 september, de door de FIFA verlengde interlandperiode voorafgaand aan de vierde speelronde in de Eredivisie en het vanwege de coronamaatregelen lastige in- en uitreizen van Israël.

„Na zorgvuldige afweging van bovenstaande bijzondere omstandigheden en overleg met de Eredivisie CV heeft de KNVB geconcludeerd dat een eenmalige verplaatsing naar een ander moment in het competitieprogramma gerechtvaardigd is”, laat de voetbalbond weten.

Nederlandse clubs die uitkomen in de Champions League, Europa League en Conference League hebben de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om de datum en/of tijd van hun Eredivisie-wedstrijden te wijzigen als ze zich hierdoor beter kunnen voorbereiden op de Europese wedstrijden.

Wielrenner Merlier opnieuw de snelste in Benelux Tour

16.42 uur: Tim Merlier heeft de vierde rit in de Benelux Tour op zijn naam geschreven. De Belg van Alpecin-Fenix won de sprint in de etappe van Aalter naar Ardooie na 166 kilometer. Hij klopte de Deen Mads Pedersen en Danny van Poppel.

Het is de tweede ritzege voor Merlier in de Benelux Tour. De Belg, die al sprints won in de Giro d’Italia en in de Tour de France, was eerder de beste in de eerste etappe in Dokkum. Het is zijn negende zege dit seizoen.

Van Poppel begon de sprint in Ardooie vroeg en zag Pedersen voorbij komen. Merlier bleef lang in de rug van Van Poppel en kwam er pas in de laatste meters met veel meer snelheid uit. Dylan Groenewegen eindigde als negende.

De leiding blijft in handen van Stefan Bissegger. De Zwitser van EF Education-Nippo heeft dertien seconden voorsprong op de Deen Kasper Asgreen. De Australiër Luke Durbridge en de Zwitser Stefan Küng volgen op twintig seconden. „Het was een rit waarin heel veel gebeurde”, zei Merlier. „Het team hield me goed voorin en uit de wind, ik ben blij dat ik het kon afmaken. Dit is een overwinning van de ploeg.”

Wielrenster Reusser pakt met zege leiding in Spaanse rittenkoers

14.51 uur: Marlen Reusser heeft de eerste etappe van de Challenge by La Vuelta gewonnen. De Zwitserse uit de ploeg Alé BTC Ljubljana ontsnapte in de rit over 118,7 kilometer, met finish in A Rúa, in de slotkilometers uit een kopgroep van vier rensters. Pauliena Rooijakkers eindigde als vierde.

Zes rensters namen vroeg in de etappe een voorsprong en vier daarvan gaven die niet meer af. Naast Reusser en Rooijakkers waren dat de Amerikaanse Coryn Rivera en de Zwitserse Elise Chabbey. Rivera werd op 22 seconden tweede, Chabbey derde. Het peloton, met daarin onder anderen Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten kwam binnen op bijna twee minuten. Reusser werd automatisch ook de eerste leider in het klassement.

De Spaanse rittenkoers uit de WorldTour heette voorheen de Madrid Challenge en bestaat dit jaar uit vier etappes. Vrijdag staat een korte tijdrit op het programma. De Challenge by La Vuelta wordt verreden tijdens de slotdagen van de Ronde van Spanje voor de mannen, die zondag eindigt in Santiago de Compostela.

Van Baarle niet meer van start in Ronde van Spanje

11:57 uur Wielrenner Dylan van Baarle gaat niet meer van start in de zeventiende etappe van de Ronde van Spanje. De 29-jarige coureur van Ineos Grenadiers ondervindt nog te veel last aan verwondingen aan zijn heup, die hij had opgelopen bij een val in de twaalfde etappe.

Van Baarle reed de Vuelta in dienst van kopmannen Egan Bernal en Adam Yates, die respectievelijk zesde en zevende staan in het algemeen klassement. Hij eindigde zelf als zesde in de openingstijdrit en als vierde in de tiende etappe.

Braziliaanse voetbalbond klaagt bij FIFA over terugroepen spelers

11:30 uur De Braziliaanse voetbalbond CBF heeft een klacht ingediend bij de mondiale federatie FIFA over de handelswijze van FC Zenit. De Russische club riep deze week de Braziliaanse internationals Malcom en Claudinho terug naar Sint-Petersburg, vermoedelijk vanwege zorgen om het coronavirus. Volgens de Braziliaanse bond heeft Zenit niet het recht om de spelers terug te halen.

Bondscoach Tite riep Malcom en Claudinho eind vorige week op voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Chili, Argentinië en Peru, als vervangers van enkele internationals die in de Premier League spelen. Vanwege de strenge coronaregels in Groot-Brittannië moeten vrijwel alle Zuid-Amerikaanse landen het tijdens deze interlandperiode doen zonder hun internationals uit Engeland, die anders bij terugkeer voor tien dagen in quarantaine hadden gemoeten. Zo mist Brazilië onder anderen Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Fabinho, Richarlison en de keepers Alisson en Ederson.

Malcom en Claudinho trainden de afgelopen dagen mee in São Paulo, maar de spelers van Zenit zijn op aandringen van hun Russische werkgever nu teruggevlogen naar Sint-Petersburg. De Braziliaanse bond heeft de FIFA opgeroepen om Zenit te straffen.

Queensy Menig naar Partizan Belgrado

11:15 uur De transfermarkt in Nederland is al gesloten, maar FC Twente heeft toch nog zaken gedaan. De huidige nummer 15 van de Eredivisie verkocht aanvaller Queensy Menig aan de Servische club Partizan Belgrado. In Servië is de transfermarkt wat langer open dan in het grootste deel van Europa.

Het contract van Menig bij FC Twente liep volgend jaar af. De club uit Enschede krijgt nu nog een transfersom voor de 26-jarige aanvaller, die net begonnen was aan zijn derde seizoen bij Twente. Menig had een basisplaats in de eerste drie competitiewedstrijden. Vorig seizoen maakte de Amsterdammer acht doelpunten in 32 duels in de Eredivisie.

Menig doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2014 zijn debuut in de hoofdmacht van de Amsterdamse club. Vanaf de zomer van 2015 speelde hij twee jaar op huurbasis voor PEC Zwolle. Daarna maakte hij de overstap naar Nantes. De Franse club verhuurde hem aan Oldham Athletic en weer PEC Zwolle. Daarna vond Menig onderdak in Twente om nu dus weer naar Servië af te reizen.

Gorter haakt met blessure af bij Jong Oranje

10:45 uur Doelman Jay Gorter mist volgende week dinsdag de wedstrijd van Jong Oranje tegen Jong Moldavië. De Ajax-keeper heeft een blessure en keert terug naar Amsterdam om hiervan te herstellen, meldt de KNVB.

Gorter (21) wordt vervangen door clubgenoot Calvin Raatsie. Voor Raatsie (19) is het net als voor Gorter de eerste keer dat hij bij de selectie van bondscoach Erwin van de Looi zit.

Jong Oranje trapt tegen Jong Moldavië de EK-kwalificatiecyclus af. De wedstrijd begint om 18.45 uur in de Adelaarshorst in Deventer. In de EK-kwalificatiegroep van Jong Oranje zijn Zwitserland, Bulgarije, Wales en Gibraltar de andere tegenstanders.

Azarenka pleit voor verplichte coronavaccinatie

10:30 uur Victoria Azarenka vindt dat alle spelers zich moeten laten vaccineren tegen het coronavirus. De voormalig nummer 1 van de wereld, tweevoudig winnares van de Australian Open, denkt dat het onvermijdelijk is dat de tennisbonden dat gaan verplichten.

„Het is geweldig om weer voor fans op de tribunes te spelen, waarvan de meesten gevaccineerd zijn. Ik vind het wel een beetje bizar dat toeschouwers gevaccineerd moeten zijn en de spelers niet”, zei Azarenka na haar zege op de Italiaanse Jasmine Paolini: 6-3 7-6 (1). De 32-jarige tennisster uit Belarus liet zich dit voorjaar vaccineren. „Het is in mijn ogen onvermijdelijk dat het op een bepaald moment verplicht gaat worden. Ik wil dat gesprek graag aangaan met mijn collega’s.”

Bijna 2,5 miljoen kijkers zien Oranje gelijkspelen tegen Noorwegen

09:15 uur Bijna 2,5 miljoen kijkers hebben het Nederlands voetbalelftal 1-1 gelijk zien spelen tegen Noorwegen in de WK-kwalificatiewedstrijd.

Het duel, dat werd uitgezonden op NPO 3, was verreweg het best bekeken programma van de dag, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Zwitserse aanvoerder Xhaka negeert advies en test positief

08:25 uur Uitgerekend op de dag dat de Zwitserse voetbalbond alle leden opriep om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, testte Granit Xhaka positief. Van de aanvoerder van de nationale ploeg is bekend dat hij zich niet heeft laten inenten tegen het virus.

„Granit is als captain een rolmodel, maar hij is ook gewoon een mens”, zei bondscoach Murat Yakin na de gewonnen oefeninterland in Basel tegen Griekenland (2-1). „Het is zijn beslissing, hij heeft zijn eigen rechten. We geven als bond slechts een advies.”

Xhaka (28) had woensdagochtend klachten die passen bij het coronavirus. De middenvelder van Arsenal ging in het spelershotel direct in quarantaine. Een sneltest leverde een negatieve uitslag op, maar uit een daaropvolgende PCR-test bleek dat hij positief is. Xhaka ontbrak daardoor tegen Griekenland. Een tweede PCR-test op donderdag moet uitwijzen of de Zwitserse captain voor het WK-kwalificatieduel met Europees kampioen Italië, zondag in Basel, kan terugkeren in de selectie.

Sprinter N’tab verlengt contract bij schaatsploeg Jumbo-Visma

06:52 uur Schaatser Dai Dai N’tab heeft al ruim voor de Winterspelen van Beijing zijn contract bij Jumbo-Visma verlengd. De 27-jarige sprinter tekende voor twee jaar bij en ligt nu tot en met 2024 vast bij de ploeg van coach Jac Orie. N’tab kwam vorig jaar samen met Kai Verbij over van Team Reggeborgh; tweevoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis bewandelde toen juist de omgekeerde weg en ging van Jumbo-Visma naar Reggeborgh.

„Ik zit goed in mijn vel, ben erg blij met de dynamiek in de ploeg en wil graag verder op de manier waarop ik nu bezig ben”, zegt N’tab over zijn contractverlenging. „Ik ben blij dat ik nu al weet waar ik aan toe ben en hoe de komende jaren er voor mij uitzien, waardoor ik me volledig kan focussen op de belangrijke doelen dit olympische seizoen. Ik kan me sportief geen betere plek wensen dan hier.”