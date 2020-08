Manuel Neuer: ’Nooit eerder in zo’n leuk team gespeeld’

Neuer voorkwam voor rust de openingstreffer van Neymar en Kylian Mbappé en zorgde eveneens dat Marquinhos niet gelijkmaakte. Hij kon na de finale zijn geluk niet op. „Het is moeilijk te realiseren direct na de wedstrijd”, jubelde hij. „De vreugde was natuurlijk enorm na het laatste fluitsignaal. Het was vijf minuten blessuretijd en we zaten allemaal te wachten totdat de scheidsrechter voor het laatst zou fluiten.”

Bayern won dit seizoen alle elf duels in de Champions League, met maar liefst 43 doelpunten. „We verdienden het, maar het is ook een droom die uitkomt”, zei Neuer. „Ik heb nog nooit in zo’n goed en leuk team gespeeld.”

Pijn van Parijs

Kingsley Coman zag het levenslicht in Parijs en leerde voetballen bij Paris Saint-Germain. Hij had dan ook gemengde gevoelens bij zijn doelpunt voor Bayern München tegen zijn oude club uit Frankrijk.

Coman kopte raak uit een voorzet van Joshua Kimmich. „Dat doelpunt gaf me een onbeschrijflijk gevoel”, zei hij. „Maar ik voelde ook het verdriet van heel Parijs. Ze hebben een geweldig seizoen gehad.”

„Natuurlijk geef ik me voor de volle honderd procent voor Bayern”, zei Coman die zich op achtjarige leeftijd aanmeldde bij de jeugdopleiding van PSG. „Maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat het me niets deed toen ik naar al die verdrietige spelers van PSG keek. Daar werd ik ook een beetje verdrietig van. We hebben gewonnen maar PSG speelde een goede finale. Het verschil tussen beide clubs was klein. PSG mag trots zijn, al zullen ze dat nu niet zo voelen.”

Mooiste dag

„Wat eens seizoen”, jubelde Thomas Müller die er zeven jaar geleden ook al bij was toen Bayern voor het laatst de Champions League won. „Wie had dit afgelopen herfst durven dromen”, doelde hij op het ontslag van trainer Niko Kovac. „We speelden tegen PSG niet onze beste wedstrijd maar gelukkig keepte Manuel Neuer bij ons. Hij heeft ons gered.”

„Dit is de mooiste dag uit mijn leven”, zei Kimmich die de voorzet voor de winnende treffer van Kingsley Coman verzond. „Wat is nog mooier dan met je vrienden op het veld de Champions League winnen. We speelden niet eens heel goed maar toch had ik het gevoel dat PSG ons niet kon verslaan.”

Topscorer

Robert Lewandowski mag zich topscorer van de Champions League noemen. De Poolse aanvaller scoorde vijftien keer. Hij trof zondag geen doel in de finale.

Lewandowski kwam dicht bij het record van Cristiano Ronaldo, die in het seizoen 2013/2014 zeventien keer scoorde in de koningsklasse van het Europese clubvoetbal. Voor de Pool is het jammer dat de kwartfinale en halve eindstrijd dit seizoen maar uit een duel bestond, vanwege het coronavirus.

Bayern scoorde dit seizoen 43 keer tijdens elf duels in de Champions League. Recordhouder Barcelona kwam in het seizoen 1999/2000 tot 45 doelpunten in zestien wedstrijden.