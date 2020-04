Foppe de Haan stort zich op ’best of’ van rijke trainersloopbaan

Foppe de Haan heeft normaal een druk bestaan, maar door de coronacrisis ineens zeeën van tijd. „Het is wel een beetje saai zo, maar het is zoals het is.” Ⓒ René Bouwman

AMSTERDAM - Tot de intelligente lockdown leefde Foppe de Haan (76) allerminst het kalme leventje van de pensionado. De agenda van de Fries was nog goed gevuld, maar door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus is zijn leven ineens grotendeels tot stilstand gekomen. „Het is wel een beetje saai zo, maar het is zoals het is. Mijn vrouw Geke en ik gaan heel gedisciplineerd om met de maatregelen, want we zitten natuurlijk wel in de risicocategorie”, vertelt de Friese oud-trainer, die zo succesvol was met SC Heerenveen en Jong Oranje.