Luiten valt dag na superstart nipt uit top 10 Europees Open

Joost Luiten. Ⓒ ANP/HH

Joost Luiten heeft zijn goede start in het Europees Open geen vervolg kunnen geven. De Nederlandse golfer noteerde in de tweede ronde op de Green Eagle Golf Courses in het Duitse Hamburg 74 slagen, één boven het baangemiddelde. Hij zakte van de derde naar de gedeelde elfde plaats in de stand.