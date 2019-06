Derby wil Cocu, maar is bijna heel elftal kwijt

Mel Morris, de eigenaar van Derby, wil opnieuw een coach die als speler de regie bepaalde in het elftal en die grote tactische kennis heeft. „De manier van spelen is het belangrijkste voor mij, daarna de intensiteit en de binding met de fans”, aldus Morris.

Hachelijk avontuur

Of Derby County in staat is om Cocu over te halen is nog de vraag. Na zijn succesvolle periode bij PSV (drie landstitels in vier jaar en een KNVB-beker) volgde een hachelijk avontuur bij Fenerbahçe in Istanbul. In recordtijd stond de Nederlander daar weer op straat. Zijn volgende werkgever mag geen gokje worden en moet hem juist de mogelijkheden bieden om weer succesvol te zijn.

Derby kende sportief een geweldig seizoen omdat het maar liefst tien huurspelers van Engelse topclubs mocht inzetten. Die spelers zijn nu terug naar hun feitelijke werkgevers en het is zeer onzeker of Derby in de komende transferperiode weer grote talenten in de stal krijgt. De club zelf beschikt niet over veel geld.

Derby krijgt wel extra tv-geld uitgekeerd vanwege de play-offs en het ontvangt bijna 5 miljoen euro compensatie van Chelsea voor het voortijdig wegkapen van Lampard.