Neymar komt met de schrik vrij na noodlanding met privéjet

Door onze Telesportredactie

Neymar Ⓒ ANP/HH

BOA VISTA - Neymar heeft zijn fans dinsdag op Instagram moeten geruststellen. „Het was even schrikken”, legde hij uit. De Braziliaanse voetballegende moest afgelopen nacht met zijn privéjet een noodlanding maken in Boa Vista, een stad in het noorden van Brazilië.