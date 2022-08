Van Nistelrooy ziet bijna perfecte aanloop naar duels PSV met Rangers

„Je wilt zo’n wedstrijd zonder kleerscheuren doorkomen. Dat lukte bijna, op de blessure van Richard Ledezma na”, zei Van Nistelrooy. Ledezma moest zich in de eerste helft laten vervangen met een enkelblessure na een overtreding van Mats Deijl, die rood kreeg.

„Ik vond ons goed beginnen. De veldbezetting was duidelijk”, vervolgde Van Nistelrooy, die Luuk de Jong al snel de score zag openen. Go Ahead maakte via Isac Lidberg gelijk. Na de rode kaart van Deijl liep PSV snel weg.

Van Nistelrooy: „We speelden weer in een iets andere samenstelling. Veel jongens hebben vandaag speelminuten kunnen maken. Met deze brede selectie trekken we het niveau omhoog. Het is mooi om te zien dat dat proces gaande is.”

Rode Deijl

Go Ahead-verdediger Deijl heeft zaterdag tijdens de rust excuses gemaakt in de kleedkamer van PSV. Hij maakte na ruim een half uur spelen een harde overtreding op de enkels van middenvelder Richard Ledezma, die zich moest laten vervangen.

„Deijl kwam naar onze kleedkamer en vroeg hoe het met Ledezma ging”, Van Nistelrooy. „Hij werd op dat moment behandeld in de kleedkamer. Hij is toen naar binnen gegaan. Dat is netjes en getuigt van sportiviteit. Deijl zei zelf ook dat het absoluut een rode kaart was.”

Deijl raakt vol de enkel van Ledezma en mag vertrekken met rood. Ⓒ ANP/HH

Over de ernst van de blessure van Ledezma, die in 2021 het gehele jaar aan de kant stond met een kruisbandblessure, is nog niets bekend. Van Nistelrooy: „Het is direct gekoeld en zijn enkel is in het tape gezet. Na een nacht slapen, valt het hopelijk mee. Er is sowieso nader onderzoek nodig.”