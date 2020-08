Paris Saint-Germain voor het eerst naar finale Champions League

De doelpunten in Lissabon, waar de eindfase van het miljoenenbal vanwege de coronacrisis in verkorte vorm wordt afgewerkt, werden gemaakt door Marquinhos, Angel Di Maria en Juan Bernat.

Het is de eerste keer dat PSG is doorgedrongen tot de finale van de Champions League. De wedstrijd werd geleid door de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers.

Eenzijdig duel

In het eenzijdige duel tussen PSG en Leipzig stonden de Fransen bij rust al op een comfortabele voorsprong van 2-0. Marquinhos kopte al na een klein kwartier raak en vlak voor rust profiteerde Di María van een fout van de keeper van Leipzig.

Nog binnen een uur werd het duel beslist door een kopbal van Bernat. Bij de 1-0 en 3-0 verzorgde Di María de assist en daardoor kwam hij op zes assists, het meest van iedereen tijdens dit Champions League-seizoen.

De afgelopen drie seizoenen verloor PSG telkens in de achtste finales van de Champions League. Achtereenvolgens FC Barcelona, Real Madrid en Manchester United waren te sterk voor de Parijzenaars, die al jaren de ambitie hebben de Champions League eens te winnen.

Ajax

De andere halve finale wordt woensdag gespeeld en gaat tussen Bayern München en Olympique Lyon. Ajax zal hopen dat de Duitsers winnen. Als Lyon met de Cup met de Grote Oren aan de haal gaat, stromen de Amsterdammers in de voorronde van het miljoenenbal in. In elk ander geval is de ploeg van Erik ten Hag zeker van deelname aan de groepsfase.