Bokser (28) in kunstmatige coma na (technische) knock-out

Dadashev kon niet meer op eigen kracht de ring verlaten, moest onderweg naar de kleedkamer overgeven en werd met spoed naar een ziekenhuis in Maryland overgebracht. De 28-jarige Rus onderging een twee uur durende operatie om een zwelling te onderdrukken en een bloeding in de hersenen te stoppen. Het weltergewicht werd zaterdag in een kunstmatige coma gehouden.

Zijn manager Egis Klimas verklaarde tegenover ESPN dat de toestand van Dadashev stabiel is, maar dat hij nog wel op de intensive care ligt. „We weten dat de bloeding is gestopt. Dat is enigzins positief nieuws en nu hopen en bidden we voor het beste.”

Dadashev moet voorlopig in het ziekenhuis blijven. De artsen sluiten daarbij een termijn van enkele maanden niet uit. Of de Russische bokser volledig zal herstellen, is nog onduidelijk.