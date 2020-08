VAR redt Daley Sinkgraven in kwartfinale Europa League

Na 25 minuten stond er al een 2-1 voorsprong op het scorebord voor Internazionale in de wedstrijd die om 21.00 uur is begonnen. Na een vermeende handsbal van oud-Ajacied Daley Sinkgraven ging de bal een minuut later op de stip voor Inter, waarbij Stefan de Vrij in de basis staat. Maar in extremis besloot de VAR dat arbiter Carlos Del Cerro Grande een kijkje moest gaan nemen en dat Romelu Lukaku niet mocht aanleggen. Dit tot opluchting van Sinkgraven en Leverkusen-trainer Peter Bosz.

De Spaanse arbiter leek flink te moeten worden overtuigd door zijn assistenten in de videokamer, maar hij ging uiteindelijk wel overstag. En terecht. Meer dan de punt van de schouder van Sinkgraven (zie foto) had de bal in het zestienmetergebed van Leverkusen niet beroerd. Op slag van rust kreeg de linkspoot uit Assen wel een gele kaart voor een harde charge.

Doelpunten

Na een kwartier had Nicolo Barella met buitenkantje rechts de score geopend voor Inter. Vijf minuten later verdubbelde Romelu Lukaku de score. De sterke Belg zette Edmond Tapsoba opzij en frommelde de bal er uit de draai in. De Belg wist tegen Bayer Leverkusen voor de negende opeenvolgende Europa League-wedstrijd het doel te vinden, een absoluut record. Leverkusen leek dood en begraven, maar vanuit het niets maakte Kai Havertz de aansluitingstreffer.

Hoewel Inter het voor rust al had moeten beslisen, is Leverkusen in de tweede helft nog in de race voor een plek in de halve finale van de Europa League. De kwartfinales en halve finales worden als enkele ontmoetingen afgewerkt.

Behalve het treffen tussen Inter en Leverkusen staan dinsdag ook Manchester United en FC Basel tegenover elkaar Op woensdag staan de andere twee kwartfinales in de Europa League op het programma. Shakhtar Donetsk stuit uit op FC Basel, terwijl Wolverhampton Wanderers te maken krijgt met veelvuldig winnaar Sevilla. De club uit Spanje won de tweede Europa Cup in 2006, 2007, 2014, 2015 en 2016.