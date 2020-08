Max Verstappen wint op Silverstone dankzij meesterzet

De als vierde gestarte Verstappen won de tweede Britse GP in acht dagen tijd met een florissante voorsprong op Lewis Hamilton. Polesitter Valtteri Bottas finishte als derde. De eerste vier races van het seizoen waren allemaal gewonnen door Mercedes: drie keer Hamilton, één keer Bottas.

Omdat Verstappen in de tweede heat van de kwalificatie zijn snelste tijd op de harde band had gezet, moest hij daar zondag ook op starten. Het was een gokje, dat goed uitpakte. En hoe. In tegenstelling tot Verstappen vingen Bottas en Hamilton de race namelijk op zachter rubber aan. Die compound leverde hen in de openingsfase iets snellere rondetijden op, maar zorgde ook voor meer slijtage. Daardoor moesten zij eerder naar binnen.

Max Verstappen, hier rijdend achter Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Ⓒ BSR Agency

Verstappen rijdt langer door

Verstappen kon langer doorrijden en pakte zo in de vijftiende ronde de leiding. Bij de start was hij al zonder veel moeite aan Racing Point-coureur Nico Hulkenberg voorbij gegaan. Toen Verstappen in de 27e nieuwe banden ging halen, kwam hij pal achter Bottas en ruim vóór Hamilton terug op de baan.

Op zijn verse banden hernam Verstappen echter direct de leiding. Op de medium-band reed hij zelfs een voorsprong van twee seconden bijeen en toen hij en Bottas in de 33e ronde gezamenlijk naar binnen doken voor een nieuwe set banden, kon Verstappen - zoals eigenlijk altijd - rekenen op zijn pitcrew. Die maakte geen fout en hielp hem om zijn koppositie te behouden.

Verstappen onbedreigd naar zege

Met de lekke banden van vorige week in het achterhoofd en het feit dat de Pirelli-banden dit weekeinde allemaal een compound zachter waren, was een één-stopper uitgesloten. Ook Hamilton, die was opgeschoven naar de eerste plek, moest dus nog een keer stoppen. Dat gebeurde in de 42e ronde, waarna Verstappen de kop hernam en vervolgens onbedreigd naar de overwinning reed, zijn negende zege in de koningsklasse. Hamilton nam in de slotfase op zijn verse rubber nog de tweede plek over van Bottas.

