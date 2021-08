IOC en Tokio 2020 ontfermen zich over ’gekidnapte’ atlete

De 24-jarige Tsimanoeskaja liet zondag via een bericht op Telegram weten dat ze uit de olympische ploeg was gezet nadat ze openlijk kritiek had geleverd op haar incompetente en nalatige coaches. „Ik ga niet terug naar Belarus”, zei ze. Op luchthaven Haneda riep ze de hulp in van de politie en het IOC. Een fotograaf van persbureau Reuters zag haar staan in gezelschap van enkele Japanse agenten.

Tsimanoeskaja zou maandag starten op de 200 meter als een van de concurrentes van Dafne Schippers. Ook zou de sprintster donderdag meedoen aan de 4x400 meter. Ze vertelde zonder overleg of haar instemming te zijn opgenomen in de estafetteploeg omdat andere atletes niet mee mochten naar Tokio omdat ze onvoldoende waren gecontroleerd op doping.

Dat ze zich vervolgens op haar Instagram-account beklaagde over de begeleiders die hun plicht verzaakten, was voldoende reden haar uit de selectie te zetten en terug te sturen naar Minsk. Een bron bij het Belarusian Sport Solidarity Foundation, dat sporters steunt die door het omstreden regime van president Aleksandr Loekasjenko in de problemen zijn geraakt, verklaarde dat Tsimanoeskaja vermoedelijk maandag asiel gaat aanvragen in Duitsland of Oostenrijk.

Het olympisch comité van Belarus verklaarde dat besloten was Tsimanoeskaja op het vliegtuig te zetten op advies van de teamarts wegens „emotionele en psychische problemen.”