Vader meisjes: ’Van der Poel mag boos zijn, maar dit niet doen'

De meiden van 12 en 14 jaar verbleven in hetzelfde hotel en op dezelfde gang als Van der Poel, die in Australië was voor de WK wielrennen. Op de avond voor de wegwedstrijd, waar de Nederlander voor de regenboogtrui wilde gaan, werd Van der Poel wakker gehouden door lawaai op de gang. De meisjes, die met twee andere zussen aan het spelen waren, klopten ook een paar keer op de deur van de kamer waar Van der Poel en zijn vriendin verbleven. De wielrenner trok uiteindelijk de deur open.

Hij pakte één meisje bij de arm en schreeuwde tegen de andere. Een van de meiden viel en liep een schaafwond aan haar elleboog op. Van der Poel, die door de politie werd meegenomen naar het bureau en maandag door een Australische rechter werd veroordeeld tot het betalen van een boete van omgerekend 1000 euro, betuigde dinsdag bij terugkeer op het vliegveld van België spijt.

Ondeugend

De vader zegt in de krant dat hij afgelopen weekeinde niet in het hotel was. Zijn vrouw verbleef daar wel, samen met een vriendin met eveneens twee dochters. „Kijk, toen ik jong was deed ik ook zulke dingen”, zegt hij over het uit de hand gelopen spelletje dat de meisjes op de hotelgang speelden. „De jongste had onlangs corona en dit was hun uitje. Ze waren heel enthousiast, maar toen werden ze een beetje ondeugend. Ik heb tegen ze gezegd dat ook zij in de fout zijn gegaan.”

Van der Poel moet zich binnenkort in een gesprek met de teamleiding van zijn werkgever Alpecin-Deceuninck verantwoorden voor wat zich in Australië heeft afgespeeld.