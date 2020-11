Live: Ajax laat Midtjylland op 3-1 komen

Davy Klaassen begint om 21.00 uur aan de thuiswedstrijd van Ajax tegen FC Midtjylland in de Champions League. De middenvelder is op tijd hersteld van een dijbeenblessure die hij zondag tegen Heracles Almelo opliep.

Klaassen sloeg dinsdag de training nog over maar is voldoende fit om aan de aftrap te verschijnen. Noussair Mazraoui en Zakaria Labyad hebben eveneens een basisplaats in de Johan Cruijff ArenA. De Braziliaanse aanvaller Antony start op de bank. Hij ontbrak de afgelopen twee weken vanwege een hamstringblessure.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind en Tagliafico; Klaassen, Labyad en Gravenberch; Neres Traoré en Tadic.

Daley Blind (L) en Klaas-Jan Huntelaar tijdens de voorbereidende training van Ajax voor het duel met FC Midtjylland. Ⓒ HH/ANP

Ajax won drie weken de uitwedstrijd tegen Midtjylland met 1-2. Halverwege de groepsfase leidt Liverpool de poule met 9 punten, gevolgd door Ajax (4 punten), Atalanta (4 punten) en Midtjylland (0 punten). De nummers 1 en 2 gaan door in de Champions League, de nummer drie bekert verder in de Europa League. Ajax besluit de groepsfase met een uitwedstrijd tegen Liverpool (1 december) en een thuiswedstrijd tegen Atalanta (9 december).