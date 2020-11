Statistieken - Ajax klopt Midtjylland: 3-1

Ajax weet na een tweede zege op de kampioen van Denemarken dat het na de winterstop nog in Europa actief is. Het elftal van Erik ten Hag eindigt in het slechtste geval als derde in de poule, wat een ticket voor de Europa League oplevert. De strijd om de twee bovenste plaatsen in de poule ligt nog helemaal open, na de verrassende thuisnederlaag van Liverpool tegen Atalanta (0-2).

Liverpool leidt de groep nu met 9 punten gevolgd door Ajax (7 punten) en Atalanta (7 punten) en Midtjylland (0 punten). Liverpool en Atalanta spelen nog eenmaal tegen Midtjylland. Ajax gaat volgende week op bezoek bij Liverpool en sluit de groepsfase af met een thuiswedstrijd tegen Atalanta.

Daley Blind viel in de tweede helft geblesseerd uit bij Ajax.

Bekijk hier de statistieken van alle wedstrijden in de Champions League.

Lees het live-verslag van de wedstrijd hieronder terug: