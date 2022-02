Premium Het beste van De Telegraaf

Camp Nou omarmt Luuk de Jong Status ’Luuk’ neemt vlucht in Barcelona: ’Elke hoge voorzet kan goal zijn’

Door Robin Jongmans

Luuk de Jong wordt omarmd door de socios van Barcelona Ⓒ ANP/HH

BARCELONA - Luuk de Jong (31) heeft het voor elkaar gekregen. Zelfs bij FC Barcelona. Waar op Old Trafford ooit het ’Ruud, Ruud, Ruud!’ van de tribunes schalde voor Ruud van Nistelrooy, daar klinkt in Camp Nou het ’Luuk, Luuk, Luuk!’. Een nieuwe stadionhit is geboren en dat binnen de muren van één van de meest legendarische voetbaltempels ter wereld. Wie had dat ooit kunnen bedenken na zijn start bij Barça?