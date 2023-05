Antwerp verslaat en passeert Genk ondanks gemiste strafschop Vincent Janssen

Genk kwam nog wel op voorsprong, via Mark McKenzie. De Amerikaan reageerde het snelst toen Antwerp-doelman Jean Butez de bal losliet na een corner. Vincent Janssen kon zijn ploeg na een halfuur op gelijke hoogte schieten, maar de spits miste een strafschop. Vlak voor rust kreeg Antwerp weer een penalty, die oud-Ajacied Toby Alderweireld benutte.

Antwerp had een fout van Genk-verdediger Mujaid Sadick nodig om de voorsprong te pakken. De Spanjaard nam in de opbouw te veel tijd en verloor de bal aan Michel Ange Balikwisha, die eenvoudig kon afronden. Genk had toen nog meer dan een halfuur om gelijk te maken en de koppositie te verdedigen, maar slaagde daar niet in. In de blessuretijd werd het nog onrustig en zag Genk met Aziz Ouattara Mohammed en Mike Trésor (voormalig Willem II en NEC) twee spelers met rood van het veld vertrekken.

Van Bommel maakt door de thuiszege nog volop kans op de dubbel in zijn eerste seizoen in België. De oud-international verzekerde zich vorige week al van de beker met Antwerp door KV Mechelen te verslaan.