Arne Slot komt met slecht nieuws over uitgevallen Oussama Idrissi

De buitenspeler viel donderdag in de uitwedstrijd tegen FC Midtjylland in de Europa League (2-2) na een half uur spelen uit. Idrissi wilde aanzetten voor een sprint, maar greep toen naar zijn bovenbeen en moest zich met een spierblessure laten vervangen.

„Dat ziet er slecht uit. Het zou mij verbazen als hij voor de winterstop nog in actie kan komen”, zei trainer Arne Slot. De winterstop begint dit seizoen al vroeg in verband met het WK voetbal in november in Qatar.

Blij met een punt

Slot kon donderdag wel leven met het gelijkspel „Dit resultaat was voor ons het maximaal haalbare”, vertelde hij na afloop in Herning. „De enige reden waarom wij teleurgesteld kunnen zijn met dit gelijkspel, is dat we 2-0 voor hebben gestaan”, vervolgde de coach. „Maar die tussenstand bij rust was niet conform de verhoudingen op het veld. Het zat ons mee, bijvoorbeeld met die twee VAR-momenten. Als je naar het spel kijkt, mogen we blij zijn met een punt.”