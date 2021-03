Zlatan Ibrahimovic (39) is weer international: ’De terugkeer van God’

Bondscoach Janne Andersson is blij met de comeback van de spits. „Zlatan is bovenal een zeer goede voetballer, de beste die we in Zweden ooit hebben gekend. Het is natuurlijk heel mooi dat hij terug wil komen. Naast wat hij allemaal kan op het veld, heeft hij ook ongelooflijk veel ervaring, die hij kan overdragen op de andere spelers in het team.”

Ibrahimovic staat momenteel onder contract bij AC Milan, waar hij bezig lijkt aan een tweede jeugd. In veertien competitieduels maakte hij dit seizoen evenzoveel doelpunten. Daarmee is hij topscorer van de Serie A. De spits miste de laatste wedstrijden van zijn Italiaanse club vanwege een blessure.

In totaal kwam Ibrahimovic, zoon van een Bosnische vader en een Kroatische moeder die naar Zweden verhuisden, 116 keer uit voor de nationale ploeg. De spits maakte 62 goals voor zijn land en is daarmee topscorer aller tijden van het Zweedse elftal.

Ibrahimovic kwam in het verleden onder meer uit voor Ajax, Juventus, Internazionale, FC Barcelona en Manchester United. Hij was met Zweden actief op de WK’s van 2002 en 2006 en de EK’s van 2004, 2008, 2012 en 2016. Na dat laatste toernooi zwaaide hij af als international. Komende zomer is hij er ongetwijfeld bij op het EK. Zweden zit in een poule met Spanje, Slowakije en Polen.

Geen geheim

Eind vorig jaar vertelde Ibrahimovic dat hij dacht aan een terugkeer in de nationale ploeg. „Als je het mij vraagt, zal ik eerlijk zijn: ja, ik mis het nationale team. Dat is geen geheim”, zei de oud-Ajacied. „Degene die het niet mist, heeft zijn carrière al beëindigd. En ik heb mijn carrière nog niet beëindigd.”

Bondscoach Janne Andersson reisde toen direct naar Milaan voor een gesprek met de spits. Het leidde ertoe dat Ibrahimovic nu deel uitmaakt van de selectie die Andersson dinsdag presenteerde voor de interlands van eind deze maand. Zweden speelt in de WK-kwalificatie tegen Georgië en Kosovo en vriendschappelijk tegen Estland.

AZ

Vleugelspits Jesper Karlsson van AZ is ook opgeroepen. De 22-jarige Karlsson speelde vorig jaar twee interlands. „We hebben hem op de voet gevolgd in Nederland”, zei Andersson. „Hij zat er al eens bij, we weten welke kwaliteiten hij heeft.”