Arubaanse Nicole Hoevertsz nieuwe vicevoorzitter IOC

„Als u me vroeger had gevraagd of dit mogelijk was, dan had ik het een droom gevonden. Maar u maakt de droom van een klein meisje van een eiland mogelijk”, tekent de NOS op uit de mond van de Arubaanse.

De 57-jarige Hoevertsz neemt de plek over van Anita DeFrantz. De Amerikaanse kon niet meer worden herkozen omdat haar maximaal aantal termijnen erop zat. Momenteel houdt Hoevertsz namens het IOC de voortgang van de Spelen van 2028 in Los Angeles in de gaten.

Bij de Spelen van 1984 in Los Angeles deed Hoevertsz namens de Nederlandse Antillen mee bij het synchroonzwemmen.