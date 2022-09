België in ban van WK-rel: junior mag niet op eigen fiets en verknalt tijdrit

Junioren mogen hun eigen versnelling voor wedstrijden niet kiezen. Verbrugghe, die tweede werd op het EK tijdrijden en de zoon van ex-prof Rik Verbrugghe is, had gekozen voor een ’53’ vooraan zijn ketting. Daar raak je wel eens mee door de keuring door de UCI, maar nu dus blijkbaar niet. De maximum voor het tandwiel vooraan is 52 tandjes. Daardoor moest hij dus op een fiets van start gaan waarop hij nog nooit gezeten had.

Verbrugghe leek door het voorval mentaal geknakt, want bij het eerste tussenpunt lag hij al ver achter op de medailles. Op 9 kilometer van de finish werd de Belg dan ook nog eens voorbij gereden door Joshua Tarling, de man met rugnummer 1. Verbrugghe werd uiteindelijk 26e op 2.58 van Tarling, die al een profcontract tekende bij INEOS.

Waar ligt de fout

„Er zat inderdaad een tandwiel van 53 in plaats van 52 op zijn fiets”, vertelt Frederik Broché, technisch directeur bij Belgian Cycling. „Dat hadden ze bij de UCI bij de eerste controles niet gezien en wij de voorbije dagen ook niet. Wij ontpakken fietsen en steken ze in elkaar, maar een nieuwe versnelling is daar niet opgezet. De UCI had het uiteindelijk toch gezien, dat het 15 centimeter te groot was, dus moesten we een andere fiets halen.”

Jens Verbrugghe in actie. Ⓒ ANP/HH

Waar ligt dan de fout? „Ze hebben die fiets bij zijn ploeg gemaakt, maar als je een beetje bezig bent met de techniek van fietsen, dan weet je dat die 52 niet veel meer gemaakt wordt. Het is de UCI die oplegt: 52 en 14 (vooraan en achteraan, red.) of 7m93. Dan is 52/14 de meest logische combinatie, maar tegenwoordig - met de huidige versnellingen - is dat allemaal 53 geworden. De grote kans is dat ze daar een standaardversnelling hebben opgelegd. Daarmee is de kous af en een 52 moet je al gaan kopen. Volgend jaar verandert dit ook allemaal, dat wil ik nog meegeven als kanttekening. Maar het is een fout, hij wist het zelf ook niet. Dit doe je niemand aan, zeker voor een jonge gast niet. De Ridley-fiets was er eentje van ons, hij had geen reservefiets mee. Dat is wel vaker bij junioren. En we gaan er bij hen ook vanuit dat de versnellingen in orde zijn, dat wordt niet altijd gecontroleerd. Het is een menselijke fout van verschillende personen: renner, mecanicien, de man die z’n fiets in elkaar heeft gezet, onze mensen die het niet zagen… Maar ik ga niemand met de vinger wijzen.”

Na afloop liet Verbrugghe de emoties de vrije loop. Begrijpelijk, hij was een van de outsiders voor een medaille, als vice-Europees kampioen.

